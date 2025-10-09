自由電子報
MLB季後賽》道奇鐵捕骨折未痊癒仍先發！ 羅伯斯：我不意外

2025/10/09 08:31

史密斯（右）今天將先發上陣。（資料照）史密斯（右）今天將先發上陣。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星鐵捕史密斯（Will Smith）在今天國聯分區系列賽G3，於球隊2：0聽牌的情況下重返戰場，擔任先發捕手打第5棒，羅伯斯（Dave Roberts）賽前也分享他的狀況。

史密斯在9月13日因右手挫傷進入10天傷兵名單，在對費城人的系列賽才回到賽場，季後賽都擔任羅特維特（Ben Rortvedt）的替補，出賽2場共4打數1安打，打下2分打點，今天重返先發打5棒捕手。

羅伯斯談到史密斯先發直言，「我不意外，考量到他的個性」，但也表示在今天比賽後將會觀察史密斯後續的狀況。羅伯斯提到，通常這類型的骨折，會需要4到5個禮拜才有辦法完全痊癒，目前他還有一點不舒服的狀況，但由於他的個性使然，球隊也遵循他的希望讓他先發上陣。

史密斯今年例行賽共上陣110場，是自2021年來新低，敲出17轟、61分打點，攻擊指數0.901則創2020年來新高。不過在史密斯缺陣時，羅特維特很好地替補了他的空缺，今年羅特維特季後賽4場出賽敲出3安，打擊率4成29，有1分打點，攻擊指數1.071。

