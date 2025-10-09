MLB季後賽》小熊首局關鍵4分力退釀酒人 成功續命、避免遭橫掃

小熊球星阿姆斯壯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區賽第3戰，前兩場都吞敗的小熊，今天首局攻進關進4分，加上5名後援投手聯手5局失1分，幫助小熊以4比3擊敗釀酒人，小熊避免遭橫掃，雙方明天將進行系列賽第4戰。釀酒人仍握有2勝1敗的聽牌優勢

釀酒人首局靠弗里利克（Sal Frelick）的高飛犧牲打先馳得點，1局下小熊開路先鋒布許（Michael Busch）敲陽春砲追平，接著小熊打線用1安、2保送攻占滿壘，小熊球星「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲帶有2分打點，讓釀酒人先發投手普列斯特（Quinn Priester）僅投0.2局失4分退場。接替投球的釀酒人右投米爾斯（Nick Mears）發生暴投，讓小熊首局攻進4分。

釀酒人第4局靠鮑爾斯（Jake Bauers）的適時安打追回1分，鮑爾斯在第7局擊出陽春砲，幫助球隊追至1分差。釀酒人8局上2出局攻占滿壘，小熊右投凱勒（Brad Keller）三振鮑爾斯，化解危機。凱勒續投第9局關門守成，幫助小熊成功續命。

小熊先發泰昂（Jameson Taillon）先發4局失2分，小熊動用5名後援投手，聯手5局僅失1分。凱勒後援1.1局賞2次三振0失分，收下今年季後賽第2次救援成功。

