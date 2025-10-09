MLB季後賽》左膝扭傷的明星游擊回歸在即！今隨隊藍鳥進行跑動訓練

小畢歇特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕例行賽尾聲受傷的藍鳥明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette），今天起將與球隊在洋基球場會合，並進行傷後首次的跑動訓練，有望在季後賽傷癒回歸。

小畢歇特在上個月遭遇左膝扭傷進入10天傷兵名單，不過他仍在藍鳥分區系列賽的40人名單中，他昨天在多倫多已與隊友薛哲（Max Scherzer）和巴西特（Chris Bassitt）進行模擬比賽，今天則來到洋基球場與球隊會合。

請繼續往下閱讀...

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）坦言，這3天對小畢歇特的心裡肯定充滿正面的能量，「今天是他第1次進行跑動訓練，我們會一天一天的觀察他的身體狀況，再來聽看看他的感覺如何。」

施奈德表示，小畢歇特的傷勢逐漸好轉，復原進度也持續穩定進行，「他不只是在打擊籠練習，他還進行了實戰的打擊訓練，據我所知他今天將首次進行跑動訓練，我們仍會繼續逐日觀察他的情況。」

目前27歲的小畢歇特，在今年例行賽139場比賽繳出.311/.357/.483的打擊三圍，外帶18支全壘打與94分打點，OPS+129，而他生涯在季後賽一共出賽過6場，OPS為.638。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法