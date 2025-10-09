自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 電競

「全國電競青年錦標賽」報名開跑！ 總獎金60萬等抱回

2025/10/09 08:25

全國電競青年錦標賽總決賽將於11月15日至16日，在高雄捷運美麗島站「光之穹頂」舉行（高市運發局提供）全國電競青年錦標賽總決賽將於11月15日至16日，在高雄捷運美麗島站「光之穹頂」舉行（高市運發局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕2026名古屋亞運將電競列入，為擴大賽事規模，高市青年局與運動發展局聯手主辦「全國電競青年錦標賽」，11月2日起線上開打，今（9）日開始正式報名，《特戰英豪》自256強至64強，採BO1制（單場決勝），16強起改為BO3（三戰兩勝制），8強賽起將會進行線上轉播，總獎金上看60萬元。

運動發展局表示，本屆賽事獲官方指定電競品牌「ROG 玩家共和國」贊助，競賽項目包括《特戰英豪》及《快打旋風6》，每項競賽皆開放256隊報名，參賽選手可獲得150點 MyCard 獎勵，歡迎全台電競好手齊聚高雄，電競最高榮耀。

運發局長侯尊堯表示，2026名古屋亞運將電競列入，為擴大賽事規模，今年除延續《特戰英豪》更新增亞運指定項目《快打旋風6》，並將賽事正式更名為「全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」，期盼青年電競選手能藉由賽事，累積更多實戰經驗。

此外，主辦單位也規劃週邊體驗學習如：《實況足球eFootball》、《魔法氣泡eSports》、《快打旋風6》、《格鬥天王XV拳皇》、XR射擊競技與沉浸式互動劇場。

總決賽將於11月15日至16日，在高雄捷運美麗島站「光之穹頂」舉行，《特戰英豪》奪冠隊伍可抱走16萬元獎金，《快打旋風6》冠軍可獲得8萬元，現場除精采對決，另規劃電競體驗學習區域。

本屆賽事報名至10月27日截止，名額有限，歡迎電競青年及玩家把握機會，更多資訊可至官網（https://www.echoent.com.tw/kscup/）或搜尋「全國電競青年錦標賽」掌握最新賽事快訊。

高雄全國電競青年錦標賽開放報名，爭奪總獎金60萬元。（高市運發局提供）高雄全國電競青年錦標賽開放報名，爭奪總獎金60萬元。（高市運發局提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中