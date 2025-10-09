「全國電競青年錦標賽」報名開跑！ 總獎金60萬等抱回

全國電競青年錦標賽總決賽將於11月15日至16日，在高雄捷運美麗島站「光之穹頂」舉行（高市運發局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕2026名古屋亞運將電競列入，為擴大賽事規模，高市青年局與運動發展局聯手主辦「全國電競青年錦標賽」，11月2日起線上開打，今（9）日開始正式報名，《特戰英豪》自256強至64強，採BO1制（單場決勝），16強起改為BO3（三戰兩勝制），8強賽起將會進行線上轉播，總獎金上看60萬元。

運動發展局表示，本屆賽事獲官方指定電競品牌「ROG 玩家共和國」贊助，競賽項目包括《特戰英豪》及《快打旋風6》，每項競賽皆開放256隊報名，參賽選手可獲得150點 MyCard 獎勵，歡迎全台電競好手齊聚高雄，電競最高榮耀。

運發局長侯尊堯表示，2026名古屋亞運將電競列入，為擴大賽事規模，今年除延續《特戰英豪》更新增亞運指定項目《快打旋風6》，並將賽事正式更名為「全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」，期盼青年電競選手能藉由賽事，累積更多實戰經驗。

此外，主辦單位也規劃週邊體驗學習如：《實況足球eFootball》、《魔法氣泡eSports》、《快打旋風6》、《格鬥天王XV拳皇》、XR射擊競技與沉浸式互動劇場。

總決賽將於11月15日至16日，在高雄捷運美麗島站「光之穹頂」舉行，《特戰英豪》奪冠隊伍可抱走16萬元獎金，《快打旋風6》冠軍可獲得8萬元，現場除精采對決，另規劃電競體驗學習區域。

本屆賽事報名至10月27日截止，名額有限，歡迎電競青年及玩家把握機會，更多資訊可至官網（https://www.echoent.com.tw/kscup/）或搜尋「全國電競青年錦標賽」掌握最新賽事快訊。

高雄全國電競青年錦標賽開放報名，爭奪總獎金60萬元。（高市運發局提供）

