體育 棒球 MLB

MLB季後賽》讓洋基迷從噓聲變歡呼聲 明星後援威廉斯深有感觸

2025/10/09 09:01

洋基明星後援威廉斯。（資料照，美聯社）洋基明星後援威廉斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與藍鳥的美聯分區系列賽，洋基明星後援威廉斯（Devin Williams）前役交出1.1局無失分，幫助洋基續命成功，逼出今天的系列賽G4。威廉斯坦言，聽到自家球迷對他的歡呼聲感到很棒。

威廉斯去年季後透過交易來到條紋軍，今年曾因表現不穩，被拔掉守護神職位。威廉斯本季例行賽出賽67場，交出4勝6敗、防禦率4.79，有18次救援成功、砸鍋4次，摘15次中繼成功。

前役的美聯分區賽G3，洋基牛棚聯手6.2局0失分，其中威廉斯後援1.1局賞2次三振、被敲1安無失分，摘下生涯首場季後賽勝投。威廉斯今年季後賽出賽3場，共投3.1局0失分。

對於洋基球迷給予歡呼掌聲，威廉斯今天受訪說，「有時候被欣賞的感覺真不錯。是阿，這比我整年大部分聽到的好多了。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今也讚賞威廉斯，「為他感到驕傲，他在今年職業生涯中肯定經歷一些艱難的時刻，但這是成為職業選手的一部分，處理這些事情是成為出色選手的一部分，而他做到了。」

威廉斯今年的被打擊率1成97，每局被上壘率（WHIP）為1.13，招牌的變速球的被打擊率只有1成94。不過，威廉斯今年控球不穩定，當球數來到0好2壞時，其被打擊率為3成91。若球數來到1好3壞時，其被打率高達4成55。

「有時候棒球就是這樣。」威廉斯說，「你希望數據開始發揮作用，那些通常會出局的球，能開始朝著對你有利的方向，不再是找到空隙，而是直接找到手套。」

