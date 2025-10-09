自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》去年闖世界大賽的洋基遭淘汰 藍鳥相隔9年闖美聯冠軍賽

2025/10/09 10:36

洋基賈吉。（美聯社）洋基賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區賽G4，洋基今天面對藍鳥的「牛棚車輪戰」，條紋軍打線全場5安、留下10個殘壘，洋基24歲火球新星施利特勒（Cam Schlittler）先發6.1局失4分2分自責，洋基最後以2比5不敵藍鳥，系列賽以1勝3敗遭淘汰。去年打進世界大賽的洋基，今年止步美聯分區賽。

藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）首局敲適時安打先拿1分，洋基3局下靠麥克曼恩（Ryan McMahon）的陽春砲追平比數。藍鳥球星史普林格（George Springer）5局上敲高飛犧牲打超前比數。

關鍵第7局，藍鳥1出局攻占一壘，希梅涅茲（Andres Gimenez）敲二壘滾地球，洋基二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）發生守備失誤，讓藍鳥攻佔一、三壘。洋基這時換威廉斯（Devin Williams）後援，他先三振史普林格，卻被下一棒的盧克斯（Nathan Lukes）敲帶有2分打點安打，讓藍鳥添加保險分。

洋基24歲火球新星施利特勒。（美聯社）洋基24歲火球新星施利特勒。（美聯社）

藍鳥8局上再有攻勢，史卓（Myles Straw）敲適時安打添加1分保險分。洋基8局下有2出局滿壘有人的得分機會，洋基捕手威爾斯（Austin Wells）敲左外野飛球出局，再度留下殘壘。但洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）9局下敲帶有1分打點二壘安打，貝林傑（Cody Bellinger）吞再見三振，讓條紋軍無緣衛冕美聯冠軍。

施利特勒今主投6.1局失4分2分自責吞敗，多法爾（Camilo Doval）0.1局失1分；藍鳥全場用8名投手，明星後援霍夫曼（Jeff Hoffman）後援1.1局無失分守住勝利，這也是藍鳥自2016年闖進美聯冠軍賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中