MLB季後賽》去年闖世界大賽的洋基遭淘汰 藍鳥相隔9年闖美聯冠軍賽

洋基賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區賽G4，洋基今天面對藍鳥的「牛棚車輪戰」，條紋軍打線全場5安、留下10個殘壘，洋基24歲火球新星施利特勒（Cam Schlittler）先發6.1局失4分2分自責，洋基最後以2比5不敵藍鳥，系列賽以1勝3敗遭淘汰。去年打進世界大賽的洋基，今年止步美聯分區賽。

藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）首局敲適時安打先拿1分，洋基3局下靠麥克曼恩（Ryan McMahon）的陽春砲追平比數。藍鳥球星史普林格（George Springer）5局上敲高飛犧牲打超前比數。

請繼續往下閱讀...

關鍵第7局，藍鳥1出局攻占一壘，希梅涅茲（Andres Gimenez）敲二壘滾地球，洋基二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）發生守備失誤，讓藍鳥攻佔一、三壘。洋基這時換威廉斯（Devin Williams）後援，他先三振史普林格，卻被下一棒的盧克斯（Nathan Lukes）敲帶有2分打點安打，讓藍鳥添加保險分。

洋基24歲火球新星施利特勒。（美聯社）

藍鳥8局上再有攻勢，史卓（Myles Straw）敲適時安打添加1分保險分。洋基8局下有2出局滿壘有人的得分機會，洋基捕手威爾斯（Austin Wells）敲左外野飛球出局，再度留下殘壘。但洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）9局下敲帶有1分打點二壘安打，貝林傑（Cody Bellinger）吞再見三振，讓條紋軍無緣衛冕美聯冠軍。

施利特勒今主投6.1局失4分2分自責吞敗，多法爾（Camilo Doval）0.1局失1分；藍鳥全場用8名投手，明星後援霍夫曼（Jeff Hoffman）後援1.1局無失分守住勝利，這也是藍鳥自2016年闖進美聯冠軍賽。

Nathan Lukes drives in two for the Jays and they now lead the Yankees 4-1! pic.twitter.com/SfPBLBDXXE — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） October 9, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法