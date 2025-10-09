NBA》字母哥陷交易傳聞！ 想再在公鹿奪冠但「改變是人之常情」

公鹿「字母哥」亞德托昆波。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在最近被爆出曾與尼克討論過交易案轉戰紐約，不過今天他重申自己想當終身公鹿人的想法。

先前有媒體報導指出，紐約尼克在8月曾與公鹿進行初步交易談判，起因是字母哥曾表示：「密爾瓦基之外唯一想效力的地方是紐約」，不過消息人士強調，雙方談判並未深入。

亞德托昆波表示，他依然相信公鹿與隊友，目標是再度奪下總冠軍：「我想待在能夠贏球的環境，我相信這支球隊，也相信我的隊友。其他事情都不重要。」不過他也坦言，未來若改變主意「那也是人之常情」。

外界盛傳亞德托昆波在休賽季有意離隊的說法，亞德托昆波形容那只是「誘惑」，並強調現在一心準備迎接新賽季。「很多人會來接觸我或我的經紀人，但最終決定權在我，而我的決定是留在這裡，並全力為球隊而戰。」

亞德托昆波2023年10月與公鹿簽下3年1.75億萬美元的延長合約，2027-28年有球員選項，2028年夏天則可以成為完全自由球員。公鹿上季以48勝34敗止步首輪，今年休賽季在里拉德受傷後進行重大調整，若球隊新賽季再陷低潮，不排除亞德托昆波屆時會重新考慮未來動向。

