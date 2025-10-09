自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》史上最狂！ 費城人史瓦伯455英呎怪力彈重擊山本由伸

2025/10/09 10:18

史瓦伯。（美聯社）史瓦伯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人「洗襪伯」史瓦伯（Kyle Schwarber）今天在國聯分區系列賽G3，面臨0勝2敗的背水一戰，敲出系列賽首安，就是一發超大號全壘打，一棒扳平戰局。

例行賽敲出56轟的全壘打王，在季後賽陷入大低潮，前2戰狂吞5K只選到1次四壞保送，連同哈波（Bryce Harper）與透納（Trea Turner）在內三連星都陷入低潮，導致系列賽被道奇連拿2場主場，面臨0勝2敗淘汰邊緣。

不過史瓦伯今天在4局發威，在0：1落後的情況下，鎖定日本好手山本由伸失投的偏高96.4英哩速球，以高達117.2英哩擊球初速，敲出455英呎超大號全壘打，今年季後賽首安出爐一棒扳平比數。

根據費城人隨隊記者指出，該轟是史瓦伯生涯擊球初速第二快的全壘打，生涯最快是2022年國聯冠軍賽隊G1對達比修有的119.7英哩擊球初速全壘打。

數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，加上今天的全壘打，史瓦伯生涯在季後賽共有5發450英呎以上的全壘打，是史上最多，而在《Statcast》2015年啟用以來，季後賽能敲出2發以上450英呎全壘打的打者只有佛里曼（Freddie Freeman，2發）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中