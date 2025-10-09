MLB季後賽》史上最狂！ 費城人史瓦伯455英呎怪力彈重擊山本由伸

史瓦伯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人「洗襪伯」史瓦伯（Kyle Schwarber）今天在國聯分區系列賽G3，面臨0勝2敗的背水一戰，敲出系列賽首安，就是一發超大號全壘打，一棒扳平戰局。

例行賽敲出56轟的全壘打王，在季後賽陷入大低潮，前2戰狂吞5K只選到1次四壞保送，連同哈波（Bryce Harper）與透納（Trea Turner）在內三連星都陷入低潮，導致系列賽被道奇連拿2場主場，面臨0勝2敗淘汰邊緣。

不過史瓦伯今天在4局發威，在0：1落後的情況下，鎖定日本好手山本由伸失投的偏高96.4英哩速球，以高達117.2英哩擊球初速，敲出455英呎超大號全壘打，今年季後賽首安出爐一棒扳平比數。

根據費城人隨隊記者指出，該轟是史瓦伯生涯擊球初速第二快的全壘打，生涯最快是2022年國聯冠軍賽隊G1對達比修有的119.7英哩擊球初速全壘打。

數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，加上今天的全壘打，史瓦伯生涯在季後賽共有5發450英呎以上的全壘打，是史上最多，而在《Statcast》2015年啟用以來，季後賽能敲出2發以上450英呎全壘打的打者只有佛里曼（Freddie Freeman，2發）。

KYLE SCHWARBER ARE YOU KIDDING ME?!?!



This ball may not have landed yet pic.twitter.com/xIAPc4r59W — MLB （@MLB） October 9, 2025

