MLB季後賽》史瓦伯雙響炸道奇！費城人打爆山本由伸、克蕭扳回一城

史瓦伯單場雙響砲幫助費城人系列賽開胡。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人與道奇國聯分區系列賽G3，回到主場的道奇今天派出山本由伸先發力拚晉級，但他卻被費城人「洗襪伯」史瓦伯（Kyle Schwarber）砲轟，僅投4局失3分退場，後續克蕭（Clayton Kerhsaw）在8局更被狂灌5分，終場費城人以8：2打爆道奇系列賽開胡，道奇系列賽仍以2勝1敗領先，還有機會在家晉級。

費城人今天派出諾拉（Aaron Nola）先發，首局貝茲（Mookie Betts）敲出三壘安打但未能回來得分，諾拉2局無失分退場。3局費城人換上原本預計就要登板的蘇亞雷斯（Ranger Suarez）首球對艾德曼（Tommy Edman）失投遭敲出陽春砲，道奇1：0領先。

請繼續往下閱讀...

史瓦伯在0：1落後的情況下，於4局鎖定山本由伸失投的偏高96.4英哩速球，以高達117.2英哩擊球初速，敲出455英呎超大號全壘打，今年季後賽首安出爐，該轟是史瓦伯生涯擊球初速第二快的全壘打，加上今天的全壘打，史瓦伯生涯在季後賽共有5發450英呎以上的全壘打，是史上最多。同局費城人靠波姆（Alec Bohm）適時安打與馬許（Brandon Marsh）的高飛犧牲打打下3分大局，取得3：1領先。

KYLE SCHWARBER ARE YOU KIDDING ME?!?!



This ball may not have landed yet pic.twitter.com/xIAPc4r59W — MLB （@MLB） October 9, 2025

山本由伸4局被打6安失3分退場，僅投出2K，1次四壞保送，但道奇牛棚今天表現出色，班達（Anthony Banda）1局2K、1BB無失分，崔爾（Jack Dreyer）1BB無失分，神獸克蕭後援登板雖被打1安2BB仍靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）的美技以及史瓦伯在壘間出局力保不失。

山本由伸4局失3分吞敗。（路透）

不過克蕭8局續投，挨了瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的陽春砲失掉1分，同局克蕭被連續安打，包含透納（Trea Turner）2分打點的一壘安打與史瓦伯單場第2轟，比數瞬間拉開到8：1費城人領先。

9下費城人派出「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）登板後援，道奇1出局後靠著保送與安打攻佔一、三壘，拉辛（Dalton Rushing）代打吞K，艾德曼敲出內野穿越安打追回1分，輪到大谷翔平上場，費城人換上左投班克斯（Tanner Banks），大谷翔平一球出局比賽結束。

道奇二刀流巨星大谷翔平今天5打數無安打吞下1K，在7下敲出左外野深遠飛球但未能出牆，今年季後賽大谷翔平在雙響砲後，4場比賽僅敲2安，打擊率驟降至1成74。

克蕭2局掉5分有4分責失分。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法