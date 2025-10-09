自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》史瓦伯雙響炸道奇！費城人打爆山本由伸、克蕭扳回一城

2025/10/09 12:04

史瓦伯單場雙響砲幫助費城人系列賽開胡。（法新社）史瓦伯單場雙響砲幫助費城人系列賽開胡。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人與道奇國聯分區系列賽G3，回到主場的道奇今天派出山本由伸先發力拚晉級，但他卻被費城人「洗襪伯」史瓦伯（Kyle Schwarber）砲轟，僅投4局失3分退場，後續克蕭（Clayton Kerhsaw）在8局更被狂灌5分，終場費城人以8：2打爆道奇系列賽開胡，道奇系列賽仍以2勝1敗領先，還有機會在家晉級。

費城人今天派出諾拉（Aaron Nola）先發，首局貝茲（Mookie Betts）敲出三壘安打但未能回來得分，諾拉2局無失分退場。3局費城人換上原本預計就要登板的蘇亞雷斯（Ranger Suarez）首球對艾德曼（Tommy Edman）失投遭敲出陽春砲，道奇1：0領先。

史瓦伯在0：1落後的情況下，於4局鎖定山本由伸失投的偏高96.4英哩速球，以高達117.2英哩擊球初速，敲出455英呎超大號全壘打，今年季後賽首安出爐，該轟是史瓦伯生涯擊球初速第二快的全壘打，加上今天的全壘打，史瓦伯生涯在季後賽共有5發450英呎以上的全壘打，是史上最多。同局費城人靠波姆（Alec Bohm）適時安打與馬許（Brandon Marsh）的高飛犧牲打打下3分大局，取得3：1領先。

山本由伸4局被打6安失3分退場，僅投出2K，1次四壞保送，但道奇牛棚今天表現出色，班達（Anthony Banda）1局2K、1BB無失分，崔爾（Jack Dreyer）1BB無失分，神獸克蕭後援登板雖被打1安2BB仍靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）的美技以及史瓦伯在壘間出局力保不失。

山本由伸4局失3分吞敗。（路透）山本由伸4局失3分吞敗。（路透）

不過克蕭8局續投，挨了瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的陽春砲失掉1分，同局克蕭被連續安打，包含透納（Trea Turner）2分打點的一壘安打與史瓦伯單場第2轟，比數瞬間拉開到8：1費城人領先。

9下費城人派出「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）登板後援，道奇1出局後靠著保送與安打攻佔一、三壘，拉辛（Dalton Rushing）代打吞K，艾德曼敲出內野穿越安打追回1分，輪到大谷翔平上場，費城人換上左投班克斯（Tanner Banks），大谷翔平一球出局比賽結束。

道奇二刀流巨星大谷翔平今天5打數無安打吞下1K，在7下敲出左外野深遠飛球但未能出牆，今年季後賽大谷翔平在雙響砲後，4場比賽僅敲2安，打擊率驟降至1成74。

克蕭2局掉5分有4分責失分。（美聯社）克蕭2局掉5分有4分責失分。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中