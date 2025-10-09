MLB季後賽》山本由伸4局失3分遭KO 今年季後賽最短先發局數

山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區賽G3，道奇日本強投山本由伸今天先發帳面上僅投4局失3分就退場，這是他今年季後賽最短先發局數。道奇隊前5局打完以1比3落後費城人。

山本由伸前3局沒有被敲安、丟1次保送，第4局遭費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）敲陽春砲。接著費城強打哈波（Bryce Harper）、波姆（Alec Bohm）連續安打，加上道奇中外野手帕赫斯（Andy Pages）傳三壘發生暴傳失誤掉分，馬許（Brandon Marsh）敲高飛犧牲打添分，費城人第4局攻進關鍵三分。

請繼續往下閱讀...

山本由伸第5局再遇危機，連續被敲2安後遭換下場。接替投球的道奇左投班達（Anthony Banda）連抓2個出局數，雖然敬遠波姆讓費城人攻佔滿壘，班達三振馬許，化解滿壘危機。

總計山本由伸先發4局用67球，被敲6安，失掉3分，賞2次三振、丟1次保送。這是山本由伸自去年季後賽首戰面對教士投3局失5分後，最短的季後賽先發表現。

此外，這也是山本由伸自美國時間8月11日面對天使投4.2局失6分後，再度單場投不滿5局退場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法