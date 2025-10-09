自由電子報
體育 棒球 中職

台灣大賽》兄弟公布大巨蛋、洲際票價 贈品出爐！

2025/10/09 12:06

中信兄弟大巨蛋票價。（中信兄弟提供）中信兄弟大巨蛋票價。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟連續2年以全年度第1之姿進軍總冠軍系列賽，球團今天宣布票價，G1，G2的台北大巨蛋內野票價為1,800-2,800元，G5、G6、G7的洲際內野則是1200-1500元。

前2戰G1-10/18（六）、G2-10/19（日） 為中信兄弟臺北大巨蛋主場， G3-10/21（二）、G4-10/22（三）為中信兄弟以客場身份出戰對手，如有需要進行後續賽事，G5-10/24（五）、G6-10/25（六）及G7-10/26（日）將回到臺中洲際棒球場，主場迎戰對手進行3連戰。

中信兄弟2025總冠軍賽分為臺北大巨蛋與臺中洲際雙主場，賽事門票將不分全半票，僅保留身心障礙票。臺北大巨蛋B1-L2內野票價為1,800-2,800元， L4-L5一般席座位則是800-900元，外野800-1,000元。兩天的B1-L2內野票進場將獲得G1-10/18（六）贈送「決勝・榮耀」黃金球衣、「決勝衝鋒旗」猛象出擊款，以及「猛象榮耀提袋」；G2-10/19（日）則是贈送「進化．連霸」拼接球衣、「決勝衝鋒旗」黃潮降臨款，以及「猛象榮耀提袋」；L4-L5內野票將獲得「決勝衝鋒旗」（G1猛象出擊款、G2黃潮降臨款），數量有限，送完為止。

此次，中信兄弟提供「中信育樂售票網」以及「CTBC SPORTS APP」提供球迷購票。臺北大巨蛋主場預售票採「電子票券」及「超商購票」並行，臺中洲際場次則僅提供「電子票券」，且不開放超商機台與取票服務。現場售票口不販售紙本票券，可於比賽結束前使用網路或APP進行購票。

中信兄弟臺北大巨蛋主場場次，10/13（一）10:00將開放2025洲際季票優先選位（優先購票每人每場限購1張），10/13（一）12:30將開放2025洲際季票會員，10/13（一）18:30開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會員優先購票，10/14（二）11:00開放2025享象悠遊卡會員優先購票，中信兄弟聯名卡－鼎極卡（須達消費門檻）優先購票時間為10/14（二）16:00，中信兄弟聯名卡－全卡種（須達消費門檻）優先購票時間為10/14（二）19:30，全面開放購票時間為10/15（三）12:30。

中信兄弟臺中洲際主場場次，10/16（四）10:00將開放2025洲際季票優先選位（洲際季票將保留原座位），10/16（四）12:30將開放2025洲際季票會員，10/16（四）18:30開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會員優先購票，10/17（五）11:00開放2025享象悠遊卡會員優先購票，10/17（五）16:00中信兄弟聯名卡－鼎極卡（須達消費門檻）優先購票，10/17（五）19:30中信兄弟聯名卡－全卡種（須達消費門檻）優先購票，10/20（一）12:30全面開放購票！

中信兄弟大巨蛋洲際球場票價。（中信兄弟提供）中信兄弟大巨蛋洲際球場票價。（中信兄弟提供）

中信兄弟總冠軍購票資訊。（中信兄弟提供）中信兄弟總冠軍購票資訊。（中信兄弟提供）

中信兄弟總冠軍購票資訊。（中信兄弟提供）中信兄弟總冠軍購票資訊。（中信兄弟提供）

中信兄弟總冠軍購票資訊。（中信兄弟提供）中信兄弟總冠軍購票資訊。（中信兄弟提供）

中信兄弟總冠軍購票贈品。（中信兄弟提供）中信兄弟總冠軍購票贈品。（中信兄弟提供）

