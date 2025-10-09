自由電子報
體育 網球

網球》華國三太子挑戰賽11/2登場 誰會是8年來首位台灣男單冠軍？

2025/10/09 12:31

三太子挑戰賽將在11月登場（官方提供）三太子挑戰賽將在11月登場（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽將於11月2日至9日在臺北市網球中心登場，許育修、吳東霖、何承叡、黃琮豪與莊吉生同場競技。

這場比賽結合宮廟文化與在地元素，成為全臺最具特色的網球職業賽，今年賽事為ATP挑戰賽100等級，總獎金16萬美元加住宿，冠軍可獲得100分的職業積分。賽事定於11月2日開打，2日和3日率先進行會外賽，3日會內賽接續登場，8日和9日分別進行雙打決賽和單打決賽。

首波參賽名單部分，台灣好手許育修、吳東霖、莊吉生、黃琮豪都將參戰，台將除要攜手力抗外國軍團，更力拚繼2017年盧彥勳後，第二位勇奪單打冠軍的地主選手。

雙打部分，去年冠軍何承叡將重返個人福地挑戰衛冕，本季他已收穫七座挑戰賽冠軍，世界排名創下個人新高。何承叡表示：「每次在家鄉出賽都特別激動，能在熟悉的環境、親友與球迷面前奮戰，是我最大的動力，三太子盃不只是比賽，更是一場結合信仰與熱情的文化盛宴。去年能在家鄉奪冠是我生涯最珍貴的回憶之一，今年將帶著感激與祝福全力以赴，盼能再度寫下精彩篇章。」

吳東霖與莊吉生獲頒單打會內賽外卡，兩人都期盼在地主球迷面前有亮眼表現。歷經傷癒復出，莊吉生對於重返職業賽場正面看待：「非常興奮能再度參加臺灣華國三太子盃，上次已是五年前。這項比賽對我意義非凡，能以地主身分在家鄉出賽是一種榮耀。感謝主辦單位在我傷後復出時給予支持，也讓更多外國選手感受到台灣的熱情。」

