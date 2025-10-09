NBA》柯瑞只打半場沒差！ 勇士末節狂灌51分大逆轉拓荒者

柯瑞。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在熱身賽第2戰克服全場最多21分落後，末節在沒有一哥柯瑞（Stephen Curry）之下上演驚奇逆轉秀，單節全隊狂灌51分，中鋒波斯特（Quinten Post）砍下全隊最高20分，率隊以129：123擊敗拓荒者，收下2連勝。

勇士今天上半場陷入苦戰，拓荒者夏普（Shaedon Sharpe）半場拿下全隊最高20分，阿夫迪賈（Deni Avdija）13分次之，勇士前兩節外線手感不理想，三分球團隊命中率僅34.6%，巴特勒拿下12分最高，柯瑞11分，拓荒者上半場打完暫時以73：57領先。

易籃後，拓荒者一度將領先擴大到20分，而勇士也讓主力都退場休息，以替補陣容為主，但末節勇士接力得分一口氣追到個位數差距，還逼出對手失誤，持續緊追。最後關頭波斯特連飆兩記三分球，加上克萊耶（L.J. Cryer）也開火，勇士追到3分差。

隨後勇士里查德（Will Richard）暴扣，加上斯賓塞（Pat Spencer）三分打助隊超前，但魯普（Rayan Rupert）助拓荒者再次超前，雙方展開拉鋸。終場前1分鐘，克萊耶連拿5分，勇士擴大領先，也擋住對手最後關頭逆襲，收下逆轉勝。

勇士今天6人得分上雙，波斯特貢獻全隊最高20分，克萊耶14分次之，柯瑞只打上半場拿下11分；拓荒者方面，夏普繳出全隊最高22分。

