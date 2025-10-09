MLB》克蕭被打爆認為續投沒問題 美媒痛批：瞎了的松鼠都看得出來...

克蕭7局狀態不佳，8局續投就被打爆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽，帶著2勝0敗領先回到主場的道奇，卻在G3被費城人打爆吞敗，其中塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）主投2局被打爆，讓費城人能在不消耗主力牛棚的情況下延長賽線，賽後主帥羅伯斯（Dave Roberts）也點出克蕭的問題。

道奇在山本由伸退場時僅以1：3落後2分，克蕭在7局後援登板，自2019年10月9日對國民以來，再度後援登板，但他一上場就狀況不佳，靠著隊友的守備與對手跑壘失誤才得以無失分，但8局克蕭續投，不僅一開始就遭到瑞爾穆托（J.T. Realmuto）陽春彈砲轟，接續的串聯安打與隊友失誤讓局面一發不可收拾，最後他狂失5分（4分責失分）退場，道奇也從1：3落後瞬間被拉開到1：8落後，最終也沒有懸念地輸球。

賽後羅伯斯提到克蕭的狀況直言，今天他的滑球狀態不好，速球的控制也不好，因此導致球數陷入不利的局面，整體來說今天他把球控在邊角的能力不夠理想。克蕭則表示，今天很艱難，沒有辦法投出好球，控球也控不好，自己只是沒有辦法投出夠好的球。至於被問到8局教練讓他續投的決定，克蕭直言沒問題。

不過《洛杉磯時報》記者哈里斯（Blake Harris）對克蕭續投的決定相當不滿，痛批一隻瞎了的松鼠都看得出來克蕭第7局狀態不好，結果教練卻還讓他再上場被打成這樣，「真他媽可悲」。同時哈里斯也對「保留投手給明天用」這個藉口感到不滿，指出如果球隊贏了就不用準備明天，第二點是如果葛拉斯諾（Tyler Glasnow）明天可以投滿7局，那甚至不一定要使用正規牛棚。

