自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》克蕭被打爆認為續投沒問題 美媒痛批：瞎了的松鼠都看得出來...

2025/10/09 13:37

克蕭7局狀態不佳，8局續投就被打爆。（法新社）克蕭7局狀態不佳，8局續投就被打爆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽，帶著2勝0敗領先回到主場的道奇，卻在G3被費城人打爆吞敗，其中塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）主投2局被打爆，讓費城人能在不消耗主力牛棚的情況下延長賽線，賽後主帥羅伯斯（Dave Roberts）也點出克蕭的問題。

道奇在山本由伸退場時僅以1：3落後2分，克蕭在7局後援登板，自2019年10月9日對國民以來，再度後援登板，但他一上場就狀況不佳，靠著隊友的守備與對手跑壘失誤才得以無失分，但8局克蕭續投，不僅一開始就遭到瑞爾穆托（J.T. Realmuto）陽春彈砲轟，接續的串聯安打與隊友失誤讓局面一發不可收拾，最後他狂失5分（4分責失分）退場，道奇也從1：3落後瞬間被拉開到1：8落後，最終也沒有懸念地輸球。

賽後羅伯斯提到克蕭的狀況直言，今天他的滑球狀態不好，速球的控制也不好，因此導致球數陷入不利的局面，整體來說今天他把球控在邊角的能力不夠理想。克蕭則表示，今天很艱難，沒有辦法投出好球，控球也控不好，自己只是沒有辦法投出夠好的球。至於被問到8局教練讓他續投的決定，克蕭直言沒問題。

不過《洛杉磯時報》記者哈里斯（Blake Harris）對克蕭續投的決定相當不滿，痛批一隻瞎了的松鼠都看得出來克蕭第7局狀態不好，結果教練卻還讓他再上場被打成這樣，「真他媽可悲」。同時哈里斯也對「保留投手給明天用」這個藉口感到不滿，指出如果球隊贏了就不用準備明天，第二點是如果葛拉斯諾（Tyler Glasnow）明天可以投滿7局，那甚至不一定要使用正規牛棚。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中