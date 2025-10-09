自由電子報
MLB季後賽》山本由伸失3分遭KO、遭史瓦伯開轟 道奇教頭嘆：當球數落後...

2025/10/09 13:58

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽G3，道奇日本球星山本由伸先發帳面上僅投4局失3分，道奇最後以2比8不敵費城人，系列賽仍握有2勝1敗的優勢。山本由伸認為， 若能把失分控制在最低，比賽走勢有可能會不同。

山本由伸前3局沒有讓對手敲安、丟1次保送，第4局遭費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）敲陽春砲，接著又被敲2安外加隊友守備失誤、以及對方高飛犧牲打，讓山本單局失掉3分。山本由伸續投第5局連續被敲2安，因此被換下場，帳面上先發4局失3分2分自責。

山本由伸表示，開賽時自己感覺比平時更冷靜，但第4局被敲全壘打後，接著又連續丟3分，若那時候能把失分控制在最低，或許比賽走向會有所不同。

費城人重砲史瓦伯。（法新社）費城人重砲史瓦伯。（法新社）

談到被史瓦伯敲陽春砲，山本由伸說，當時那個打席以投外角為主的策略，但壞球走在前面，導致第3顆速球遭到狙擊。山本由伸認為，指叉球的狀況不差，但無法丟到想要的位置。

身為國聯全壘打王的史瓦伯今天單場雙響砲、進帳3分打點。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，只要犯錯、球數落後，就會發生這樣的事情，從0好2壞的情況下，原本想丟外角球，結果卻投得太甜，被打出全壘打，「對這種類型打者，投球必須更精準。」

