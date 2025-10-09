上屆非六都第一 宜蘭縣全運會授旗盼突破金牌數再奪佳績

114年全國運動會將在雲林揭開序幕，宜蘭縣今年派出485位隊職員參賽，縣府今為代表隊選手授旗。（宜蘭縣政府提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕114年全國運動會將在雲林揭開序幕，宜蘭縣上屆成績是六都之外縣市的第一名；今年派出485位隊職員參與比賽，縣府今為代表隊選手授旗，代理縣長林茂盛期許突破上屆17金的成績，戰勝自己，為宜蘭爭光。

全國運動會兩年舉辦一次，宜縣在上屆112年獲得17金12銀17銅的佳績，是非六都縣市的第一名，主要奪金項目包括輕艇、帆船、划船、武術與田徑等。

今年比賽將於10月18日至23日在雲林縣舉辦，宜縣派出485位隊職員參與盛事，將參加籃球、手球、橄欖球、羽球、桌球、射擊、高爾夫、輕艇、划船、帆船、自由車、馬術、田徑、水上運動、體操、射箭、柔道、跆拳道、角力、擊劍、武術、滑輪溜冰、卡巴迪、馬術等24項賽項。

縣府表示，部分賽事因場地問題已提前展開會前賽，迄今計有射擊、划船、輕艇、帆船、桌球等賽事已完賽，宜縣選手目前已獲得6金6銀14銅佳績。

代理縣長林茂盛今在縣府縣民大廳為參賽選手授旗，由宜蘭縣體育會理事長蔡岡志接旗；林茂盛說，近2年，宜縣在全國運動會、全民運動會、全中運及全國原住民族運動會等國內4項體育賽事，整體總奪牌數在22縣市中都在前10名內，很感謝教練與選手的努力，也希望今年能更上一層樓，戰勝自己奪佳績，為宜蘭爭光。

114年全國運動會將在雲林揭開序幕，宜蘭縣今年派出485位隊職員參賽，縣府今為代表隊選手授旗。（宜蘭縣政府提供）

