MLB季後賽》砲轟山本由伸、克蕭終結低潮！史瓦伯：我們清楚自己實力

2025/10/09 13:59

史瓦伯單場雙響砲終結低潮。（路透）史瓦伯單場雙響砲終結低潮。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕費城人「洗襪伯」史瓦伯（Kyle Schwarber）今天在國聯分區系列賽G3單場雙響砲，火力復甦幫助費城人以8：2擊敗道奇拿下系列賽首勝，接下來兩隊將在明天於道奇主場續戰G4，道奇將力拚晉級，費城人則希望把戰線拉回自家主場。

例行賽敲出56轟的國聯全壘打王史瓦伯，今天終結包含例行賽尾聲與系列賽8打數0安打、總計22打數未敲安的低潮，單場雙響砲灌進3分打點3度上壘，雖打擊率僅1成82，但攻擊指數飆升至1.035。

賽後史瓦伯表示，「這幾天我們彼此溝通、做好準備。我們清楚自己肩上的壓力。我們現在就是得一場一場來，我們清楚自己的實力，只要我們持續做好基礎的事情，好事就會發生，就像今天晚上一樣，而明天我們還要迎來下一個挑戰。」

史瓦伯單場雙響砲，季後賽累積23轟，超越洋基球星威廉斯（Bernie Williams）獨居歷史第三多，僅次於拉米瑞茲（Manny Ramirez）的29轟與艾圖維（Jose Altuve）的27轟。

史瓦伯終結22打數0安打的全壘打，不僅是他季後賽首安，也是費城人全場的首安與首分，回憶當下與山本由伸的較量，史瓦伯說道：「我當時試著掌握好出棒時機。第一球他用卡特球騙到我，所以我試著準備好對付速球。他丟了一顆速球，而那很明顯不是他想要的位置，然後我揮了個好的一棒，接下來便持續給他們壓力。」

