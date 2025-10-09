MLB季後賽》美聯分區賽僅拿1勝止步 洋基隊長「法官」：沒有做好自己的工作...

洋基「法官」賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列賽第4戰，去年打進世界大賽的洋基以2：5的比數不敵藍鳥就此止步，而身為隊長的「法官」賈吉（Aaron Judge）賽後坦言，覺得自己沒有做好工作。

洋基在美聯分區系列賽前兩戰慘遭藍鳥爆打，吞下2連敗的絕對劣勢，即便第3戰靠著賈吉與「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的火力輸出拿下1勝，但今天依舊不敵對手，今年確定在分區賽畫下句點。

請繼續往下閱讀...

球隊輸球後，賈吉表示難以陳述現在球隊上下的心情，「我們沒做好我們的工作、沒有完成目標，雖然我們是支很特別的球隊，有許多特別的選手讓今年球季充滿樂趣，但我們並未得到最終的獎項，功虧一簣。」

「法官」坦言，比賽的細節仍是他們需要去檢討的地方，「做好每個守備的細節，並在進攻端給予適時一棒，如果我們沒有做到好，讓球隊消耗出局數，那機會就會是對方的了，這就是為什麼藍鳥會獲勝的原因，他們做好自己的本分，才拿下了分區龍頭以及系列賽的勝利。」

而當賈吉被問及，在年紀越來越增長後，是否會更難以幫助球隊獲勝，他回應道，他準備好在休賽季進行更多的訓練來達成這個目標，「這就是你打球的目的，你比賽就是為了要贏球，當你沒有達成，那這就不是一個好的賽季。現在需要的就是多加訓練並檢視今年，去看我還有什麼地方能在多幫助這支球隊，讓球隊拿下好的名次，並拿下每晚的勝利。」

賈吉在今年季後賽累計26個打席，敲出多達13支安打（含1轟）外帶7分打點，OPS高達1.273，但這仍不夠帶領球隊往下一輪挺進。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法