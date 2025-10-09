MLB季後賽》洋基奇澤姆要命失誤葬送比賽 讓他坦言腦中揮之不去

奇澤姆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列賽G4，洋基今天最後以2比5敗給藍鳥，系列賽以1勝3敗遭到淘汰，洋基二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在第7局發生關鍵失誤，讓球隊多掉2分成為比賽關鍵之一。奇澤姆賽後難掩失望，「我們都認為自己是能贏得世界大賽的球隊，但棒球就是棒球，棒球隨時可能出現轉折，棒球不會偏袒任何人。」

此戰第7局上，藍鳥1出局攻占一壘，希梅涅茲（Andres Gimenez）敲二壘滾地球，洋基二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）發生守備失誤，讓藍鳥攻佔一、三壘，這也讓洋基24歲火球新星施利特勒（Cam Schlittler）被換下場。

請繼續往下閱讀...

接替投球的威廉斯（Devin Williams）後援，他先用三振抓到1個出局數後，卻被藍鳥盧克斯（Nathan Lukes）敲帶有2分打點安打，讓洋基陷入1比4的落後。洋基最後在9局下追回1分，最後仍輸球止步美聯分區賽。

洋基遭到淘汰。（法新社）

談到第7局的守備失誤，奇澤姆坦言，「從那次失誤發生後就一直在想，現在還無法忘掉，在腦中揮之不去，最終得要放下，未來3個月要放下，不過明年開季時，我可能還會在想這事。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為，希梅涅茲那球打得很扎實，是一顆強勁的擊球，只有一個彈跳，平常奇澤姆應該能夠處理，看起來是從手套滑出去。

對於洋基在休賽季可能會有多名選手離隊，奇澤姆說，「我相信很多選手都希望回來，繼續為那個世界大賽努力。不過，同時也有許多球員該去爭取他們應得的薪水。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法