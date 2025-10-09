自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

運動部》女性奪6成奧運獎牌「僅1成任領導層」 綠委籲李洋落實運動平權

2025/10/09 14:59

民進黨立委陳培瑜、黃捷、吳沛憶、蘇巧慧、陳秀寶、吳思瑤等人，9日在立法院舉辦「重視運動兒少、性平要行動，運動部落實平權第一步從台灣女孩日開始」記者會。（記者叢昌瑾攝）民進黨立委陳培瑜、黃捷、吳沛憶、蘇巧慧、陳秀寶、吳思瑤等人，9日在立法院舉辦「重視運動兒少、性平要行動，運動部落實平權第一步從台灣女孩日開始」記者會。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕10月11日是「台灣女孩日」，多位民進黨立委今（9日）指出，女性運動員的表現不亞於男性，統計我國代表隊在奧運取得36面正式獎牌，有21面由女性運動員奪下，但女性於運動領導階層比例僅佔一成；呼籲運動部長李洋透過預算與編制，具體提出關於兒少與性平的政策作為。

民進黨立委陳培瑜、黃捷、陳秀寶、吳沛憶、蘇巧慧、吳思瑤，今天協同多個民團在立法院召開記者會，為運動性平政策請命。台灣運動好事協會執行長劉柏君表示，雖然運動部的前身體育署，與許多單項協會過去即共同簽署過布萊頓宣言，但這幾年未能看到更多具體作為。

台灣女足工會副理事長許翊筠說，台灣運動場域中，因決策機制的性別失衡與對兒少、女性球員不友善。例如中華足協是台灣目前少數沒有民主參與機制、同時也沒有女性擔任理事的單項協會，因此在許多女性足球運動的政策上，許多不合理的決定都需要民間用更大的力量自救。

立法院體育政策連線會長陳培瑜表示，面對過去體育署長期擱置有關成立運動兒少、性平、人權等政策諮詢會議的機制，期盼運動部長李洋能以行動，面對目前存在在體育界中的權力關係，讓台灣運動發展真正能走向現代化。

立法院女子運動外交促進會會長黃捷表示，運動是推動性別平等的重要途徑，呼籲運動部建立「經費性別報告制度」，每年公開男女運動員補助比例，讓資源分配更透明，作為衡量運動平權的重要指標。

蘇巧慧表示，根據2024年國人運動現況調查，營造出安全、性別友善的運動環境，是提升女性規律運動意願的重要關鍵，盼政府從3大方向提高女性規律運動的意願。

吳沛憶觀察到，各部會都有設有「性別平等專案小組」，協助各部會推動性平業務。但根據運動部官網，目前尚未組成性平小組，設置要點也尚在擬訂。

陳秀寳回顧，根據統計，過往我國代表隊在奧運中取得36面正式獎牌中，有21面由女性運動員奪下，但女性在運動領導階層中的比例僅有一成；又台灣2023年由各單項協會所發出的456張教練證中，僅有126張、約26%由女性取得，而東京奧運和巴黎奧運女性教練都僅有12%。她強調，希望運動部針對女性運動員、女性教練、女性運動學者,

研擬研究經費補助或是相關組隊、培訓等福利措施。

吳思瑤直言，真正的運動平權不能只停留在象徵與口號，而要具體落實在法規制度與資源分配中，未來運動部應加強給予女性運動隊伍資源支持，各單項協會的治理將性別代表納入制度設計，強化運動場館的性別友善設施，並投入女性及全民運動科學專案研究。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中