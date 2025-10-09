運動部》女性奪6成奧運獎牌「僅1成任領導層」 綠委籲李洋落實運動平權

民進黨立委陳培瑜、黃捷、吳沛憶、蘇巧慧、陳秀寶、吳思瑤等人，9日在立法院舉辦「重視運動兒少、性平要行動，運動部落實平權第一步從台灣女孩日開始」記者會。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕10月11日是「台灣女孩日」，多位民進黨立委今（9日）指出，女性運動員的表現不亞於男性，統計我國代表隊在奧運取得36面正式獎牌，有21面由女性運動員奪下，但女性於運動領導階層比例僅佔一成；呼籲運動部長李洋透過預算與編制，具體提出關於兒少與性平的政策作為。

民進黨立委陳培瑜、黃捷、陳秀寶、吳沛憶、蘇巧慧、吳思瑤，今天協同多個民團在立法院召開記者會，為運動性平政策請命。台灣運動好事協會執行長劉柏君表示，雖然運動部的前身體育署，與許多單項協會過去即共同簽署過布萊頓宣言，但這幾年未能看到更多具體作為。

台灣女足工會副理事長許翊筠說，台灣運動場域中，因決策機制的性別失衡與對兒少、女性球員不友善。例如中華足協是台灣目前少數沒有民主參與機制、同時也沒有女性擔任理事的單項協會，因此在許多女性足球運動的政策上，許多不合理的決定都需要民間用更大的力量自救。

立法院體育政策連線會長陳培瑜表示，面對過去體育署長期擱置有關成立運動兒少、性平、人權等政策諮詢會議的機制，期盼運動部長李洋能以行動，面對目前存在在體育界中的權力關係，讓台灣運動發展真正能走向現代化。

立法院女子運動外交促進會會長黃捷表示，運動是推動性別平等的重要途徑，呼籲運動部建立「經費性別報告制度」，每年公開男女運動員補助比例，讓資源分配更透明，作為衡量運動平權的重要指標。

蘇巧慧表示，根據2024年國人運動現況調查，營造出安全、性別友善的運動環境，是提升女性規律運動意願的重要關鍵，盼政府從3大方向提高女性規律運動的意願。

吳沛憶觀察到，各部會都有設有「性別平等專案小組」，協助各部會推動性平業務。但根據運動部官網，目前尚未組成性平小組，設置要點也尚在擬訂。

陳秀寳回顧，根據統計，過往我國代表隊在奧運中取得36面正式獎牌中，有21面由女性運動員奪下，但女性在運動領導階層中的比例僅有一成；又台灣2023年由各單項協會所發出的456張教練證中，僅有126張、約26%由女性取得，而東京奧運和巴黎奧運女性教練都僅有12%。她強調，希望運動部針對女性運動員、女性教練、女性運動學者,

研擬研究經費補助或是相關組隊、培訓等福利措施。

吳思瑤直言，真正的運動平權不能只停留在象徵與口號，而要具體落實在法規制度與資源分配中，未來運動部應加強給予女性運動隊伍資源支持，各單項協會的治理將性別代表納入制度設計，強化運動場館的性別友善設施，並投入女性及全民運動科學專案研究。

