MLB》賈吉寫比肩棒球之神紀錄仍遭淘汰！ 向洋基喊話想簽回2人

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）在對藍鳥的系列賽大發神威寫下超狂紀錄，但雙拳難敵多手，球隊仍在今天遭到藍鳥淘汰，無緣再闖世界大賽，賽後他也點名陣中幾位即將成為自由球員的選手，希望能夠繼續一起奮戰。

賈吉在對藍鳥的4場比賽下來，打擊率6成（15打數9安打），敲出1轟、6分打點，選到4次四壞保送，跑回5分。根據《OptaSTATS》指出，賈吉成為大聯盟歷史第二位，在至少4場的季後系列賽，打擊率6成以上，且每場都有2安以上的打者，上一位是1928年世界大賽的貝比魯斯（Babe Ruth）。

不過賈吉的神表現並不能帶領球隊更進一步，今天他在受訪時，希望洋基能夠帶回幾個即將成為自由球員的打者：「Grish跟Bellinger，兩人都繳出不可思議的一年。看他們比賽、跟他們學習很有趣。我希望我們可以把他們簽回來，再看看會發生什麼事。」

賈吉提到的葛里遜（Trent Grisham）與貝林傑（Cody Bellinger）兩人在今年都繳出相當優異的表現，葛里遜今年跟洋基簽下1年500萬美元合約避免薪資仲裁，整季敲出34轟，fWAR（勝利貢獻值）3.2締造生涯年，即將成為自由球員的他有望挑戰自由市場尋求更高身價。

貝林傑目前的合約是跟小熊簽下的3年8000萬美元合約，明年有2500萬美元的球員選擇權，而洋基可選擇不接受，並以500萬美元買斷。今年貝林傑敲出29轟，創下自2019年以來新高，fWAR來到4.9，締造自2019年MVP以來的新高，有機會選擇不執行合約成為自由球員。

