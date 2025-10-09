人物側寫》從威廉波特轟到WBC、WS 史瓦伯曾締造「世界奇觀」

費城人外野重砲史瓦伯。（路透）

〔記者羅志朋／綜合報導〕費城人外野重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天在國聯分區系列賽，面對道奇背水一戰，第3局他先從山本由伸手中轟出陽春砲，第8局再炸克蕭（Clayton Kerhsaw）一發兩分砲，單場雙響砲，終場費城人就以8：2大勝道奇，道奇仍以2勝1敗領先。

32歲的史瓦伯本季以56轟、132分打點勇奪國聯全壘打、打點王，台灣球迷暱稱他「洗襪伯」，學生時期他是「三刀流好手」，棒球和美式足球都打很棒，曾打過威廉波特少棒賽，高中還參加合唱團。

捕手出身的史瓦伯，2014年美職選秀獲小熊第1輪第4順位指名，簽約金312.5萬美元，隔年以捕手身分升上大聯盟，只是蹲捕技巧和盜壘阻殺能力平平，加上小熊捕手戰力充足，後來他便移防外野至今。

2016年開季史瓦伯守外野與隊友對撞，造成左膝前、後十字韌帶斷裂及左腳踝嚴重扭傷，被迫動刀恐整季報銷，小熊立即把人在3A的川崎宗則叫上大聯盟，神奇的是，史瓦伯居然及時趕上世界大賽（WS），並繳出4成12打擊率，幫助小熊拿下睽違超過百年的世界大賽冠軍。

史瓦伯全壘打產量沒話說，只是低打擊率、高三振率的特性，小熊球團決定2020年球季結束讓他成為自由球員，隔年他加盟國民，季中被交易到紅襪，季後再與費城人簽下4年7900萬美元合約，今年為合約最後一年，年薪2000萬美元，季後動向備受矚目。

2022年史瓦伯加盟費城人第一年狂掃46轟拿下國聯全壘打王，同年世界大賽他6戰狂敲3轟，只是費城人以2勝4敗不敵太空人，他效力費城人4年狂掃187轟，生涯季後賽累計23轟，長打威力驚人。

2023年經典賽史瓦伯披上美國隊戰袍，預賽對英國開轟，冠軍戰砲轟日本強投達比修有，史瓦伯也寫下威廉波特少棒賽冠軍戰、WBC經典賽冠軍戰、世界大賽都開轟的「另類世界紀錄」，沒有意外的話，明年他應該會再次代表美國打經典賽。

