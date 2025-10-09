自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

人物側寫》從威廉波特轟到WBC、WS 史瓦伯曾締造「世界奇觀」

2025/10/09 16:42

費城人外野重砲史瓦伯。（路透）費城人外野重砲史瓦伯。（路透）

〔記者羅志朋／綜合報導〕費城人外野重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天在國聯分區系列賽，面對道奇背水一戰，第3局他先從山本由伸手中轟出陽春砲，第8局再炸克蕭（Clayton Kerhsaw）一發兩分砲，單場雙響砲，終場費城人就以8：2大勝道奇，道奇仍以2勝1敗領先。

32歲的史瓦伯本季以56轟、132分打點勇奪國聯全壘打、打點王，台灣球迷暱稱他「洗襪伯」，學生時期他是「三刀流好手」，棒球和美式足球都打很棒，曾打過威廉波特少棒賽，高中還參加合唱團。

捕手出身的史瓦伯，2014年美職選秀獲小熊第1輪第4順位指名，簽約金312.5萬美元，隔年以捕手身分升上大聯盟，只是蹲捕技巧和盜壘阻殺能力平平，加上小熊捕手戰力充足，後來他便移防外野至今。

2016年開季史瓦伯守外野與隊友對撞，造成左膝前、後十字韌帶斷裂及左腳踝嚴重扭傷，被迫動刀恐整季報銷，小熊立即把人在3A的川崎宗則叫上大聯盟，神奇的是，史瓦伯居然及時趕上世界大賽（WS），並繳出4成12打擊率，幫助小熊拿下睽違超過百年的世界大賽冠軍。

史瓦伯全壘打產量沒話說，只是低打擊率、高三振率的特性，小熊球團決定2020年球季結束讓他成為自由球員，隔年他加盟國民，季中被交易到紅襪，季後再與費城人簽下4年7900萬美元合約，今年為合約最後一年，年薪2000萬美元，季後動向備受矚目。

2022年史瓦伯加盟費城人第一年狂掃46轟拿下國聯全壘打王，同年世界大賽他6戰狂敲3轟，只是費城人以2勝4敗不敵太空人，他效力費城人4年狂掃187轟，生涯季後賽累計23轟，長打威力驚人。

2023年經典賽史瓦伯披上美國隊戰袍，預賽對英國開轟，冠軍戰砲轟日本強投達比修有，史瓦伯也寫下威廉波特少棒賽冠軍戰、WBC經典賽冠軍戰、世界大賽都開轟的「另類世界紀錄」，沒有意外的話，明年他應該會再次代表美國打經典賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中