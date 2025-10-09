自由電子報
北極賽》邱品蒨逆轉勝闖女單8強 準備挑戰前球后依瑟儂

2025/10/09 16:40

邱品蒨。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女單好手邱品蒨今天在超級500系列北極羽球公開賽，克服首局慢熱的狀態，最終以16：21、21：10、21：11逆轉愛沙尼亞女將庫巴（Kristin Kuuba），晉級女單8強，再來將挑戰前世界球后泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）。

世界排名23的邱品蒨開賽雖然有領先1分，但狀態明顯不理想，再來就一路落後世界排名133的庫巴，也只能讓出。邱品蒨在第2局就能減少失誤問題，更是取得12：1的大幅領先，成功扳回一城。進入第3局，邱品蒨就穩定發揮，也多次連續得分逐步將差距擴大，最終也完成逆轉。

邱品蒨今年最佳表現為中國公開賽打進8強，如今在芬蘭舉行的北極賽也把握機會連贏2場，再度躋身8強舞台，也是她在500等級賽事的最佳。

本屆榮膺第2種子的依瑟儂為去年北極賽亞軍得主，她今天以21：9、21：8輕取印度女將赫蔓特（Tanya Hemanth）。邱品蒨將再度過招依瑟儂，勢必是場硬仗，雙方於去年、今年香港公開賽交鋒，邱品蒨尚未從前世界球后手中拿下1局，皆以直落二吞敗。

