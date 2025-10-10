獅猿季後挑戰賽點燃戰火 今日賽事預告與轉播

中職季後挑戰賽今天點燃戰火。（取自中職官方臉書）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟季後賽正如火如荼進行中，在國聯分別拿下2勝聽牌優勢的道奇與釀酒人，今日將再度和費城人與小熊對決，力拚在今天拿下聯盟冠軍賽的門票，其中道奇將推派日籍明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥，大谷翔平打擊是否能甦醒，究竟今天的結果是釀酒人、道奇聯手晉級，抑或是小熊、費城人扳平戰局呢？棒球迷千萬不要錯過！

請繼續往下閱讀...

中職季後挑戰賽今天點燃戰火，拿下上半季冠軍的統一獅握有1勝，第一場推派獅帝芬打頭陣，樂天桃猿出奇招，沒有推派雙冠王威能帝，而是由左投魔神樂先發。

魔神樂是樂天二號先發，戰績13勝8敗，防禦率2.51；獅帝芬則是先發4場，戰績2勝1敗，防禦率2.22。

NBA熱身賽將睽違6年重返中國舉辦，籃網和太陽將在今起於澳門進行兩場季前熱身賽。

MLB季後賽

06:00 國聯分區系列賽G4 費城人@道奇 緯來體育、華視、愛爾達體育1台

09:00 國聯分區系列賽G4 釀酒人@小熊 緯來體育、華視、愛爾達體育1台

NFL

08:10 老鷹@巨人 愛爾達體育3台

中職季後挑戰賽

16:05 樂天桃猿@統一獅

BWF 北極公開賽

18:00 8強（上） 愛爾達體育3台

22:00 9強（下） 愛爾達體育3台

NBA熱身賽

20:00 太陽@籃網 緯來體育

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法