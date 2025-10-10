自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

獅猿季後挑戰賽點燃戰火 今日賽事預告與轉播

2025/10/10 06:39

中職季後挑戰賽今天點燃戰火。（取自中職官方臉書）中職季後挑戰賽今天點燃戰火。（取自中職官方臉書）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟季後賽正如火如荼進行中，在國聯分別拿下2勝聽牌優勢的道奇與釀酒人，今日將再度和費城人與小熊對決，力拚在今天拿下聯盟冠軍賽的門票，其中道奇將推派日籍明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥，大谷翔平打擊是否能甦醒，究竟今天的結果是釀酒人、道奇聯手晉級，抑或是小熊、費城人扳平戰局呢？棒球迷千萬不要錯過！

中職季後挑戰賽今天點燃戰火，拿下上半季冠軍的統一獅握有1勝，第一場推派獅帝芬打頭陣，樂天桃猿出奇招，沒有推派雙冠王威能帝，而是由左投魔神樂先發。

魔神樂是樂天二號先發，戰績13勝8敗，防禦率2.51；獅帝芬則是先發4場，戰績2勝1敗，防禦率2.22。

NBA熱身賽將睽違6年重返中國舉辦，籃網和太陽將在今起於澳門進行兩場季前熱身賽。

MLB季後賽

06:00 國聯分區系列賽G4 費城人@道奇 緯來體育、華視、愛爾達體育1台

09:00 國聯分區系列賽G4 釀酒人@小熊 緯來體育、華視、愛爾達體育1台

NFL

08:10 老鷹@巨人 愛爾達體育3台

中職季後挑戰賽

16:05 樂天桃猿@統一獅

BWF 北極公開賽

18:00 8強（上） 愛爾達體育3台

22:00 9強（下） 愛爾達體育3台

NBA熱身賽

20:00 太陽@籃網 緯來體育

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中