自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

運動部》青春動滋券優惠 10月底前抵用完畢加碼200元

2025/10/09 17:03

動滋券加碼優惠。（運動部提供）動滋券加碼優惠。（運動部提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動變健康，還能得好康！114年度的青春動滋券使用期限至114年12月31日止，運動部為鼓勵16歲至22歲青年朋友持續養成運動消費習慣，特別推出「青春動滋券加碼方案」，只要在114年10月31日前將青春動滋券使用完畢，即可獲得200元加碼券，鼓勵青年朋友持續參與運動。

運動部表示，為鼓勵民眾儘早領用，青春動滋券必須於114年10月31日前使用完畢，方符合領取200元加碼券資格，符合資格者，可於114年11月1日上午10時起至動滋網（500.gov.tw）登入「我的青春動滋券」，領取200元加碼券，並於12月31日前至合作店家消費抵用。本次加碼經費有限，動滋網將不定期公告加碼券經費使用狀況，若費用即將用罄，將在網站預告，並公告活動截止日期。

自青春動滋券推出以來，吸引多數青年參與運動，無論是參加健身課程、觀賞賽事，或體驗各類運動休閒設施等，皆能使用青春動滋券消費抵用，本次提供200元加碼券，期能成為青年朋友持續參與運動或觀賞賽事的助力。

運動部持續透過動滋券政策與加碼方案，鼓勵青年朋友將運動融入日常生活，讓「做運動」、「看比賽」成為新時代熱門話題。適逢臺灣職業排球聯盟TPVL賽季元年開打、2025中華職棒季後挑戰賽及總冠軍賽、職籃賽季及風靡學生族群的HBL高中籃球聯賽等精彩賽事即將展開，期盼藉由青春動滋券及加碼措施，支持民眾透過運動消費，親身感受參與運動帶來的身心愉悅及感動，進而形塑全民運動文化，為產業發展奠定深厚基礎。

運動部提醒，符合領用青春動滋券資格的青年朋友，在114年10月31日前將今年度500元青春動滋券抵用完畢，才能獲得200元加碼券，經費有限，用完為止，獲得加碼券的朋友，可儘早使用，以免向隅。青春動滋券加碼方案、領用方式及合作店家資訊等，請上動滋網查詢，或撥打客服專線02-7752-3658洽詢（服務時間週一至週日09：00-18：00）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中