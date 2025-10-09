自由電子報
中職》樂天宣布沈鈺傑轉顧問 礒江厚綺出任球團處處長

2025/10/09 17:46

原樂天球團處處長沈鈺傑將轉任顧問。（資料照，記者陳志曲攝）原樂天球團處處長沈鈺傑將轉任顧問。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕樂天桃猿今宣布，現任營業本部長礒江厚綺將出任球團處處長，原球團處處長沈鈺傑將轉任球團顧問。樂天球團指出，「希望他持續以其專業與經驗協助打造更具競爭力的組織體系，推動球團整體水準再提升。」

礒江於2008年與La new熊隊結緣後，開始學習中文；2011年加入Lamigo桃猿應援團，2016年進入球團任職以來，歷任翻譯、球場活動經理等多項職務，累積了豐富的現場經驗與廣泛的人脈。未來，他將善用其優秀的溝通能力與跨文化協調經驗，持續為球隊戰力強化與組織發展貢獻力量。

樂天也宣布，為進一步強化球員培育體系，將自2026球季起正式把二軍主場自嘉義遷移至桃園。同時，球團也將全面更新現有訓練設施，並進一步強化組織體制，致力於打造更完善的發展環境，專注培育未來的棒球人才。

此次遷移，將使樂天一軍與二軍能夠在相同的環境與設施中進行訓練，球團希望促進球員與教練團之間更緊密的溝通與協作，並建立能夠細緻掌握球員狀況的管理體系，同時一、二軍球員之間的互動也將更為活躍，形成互相激勵、共同成長的環境。

此外，藉由充分運用升級後的樂天桃園棒球場設施，不僅能為一軍球員提供更優質的訓練條件，也能讓二軍球員在更完善的環境中接受培訓，全面提升球隊整體戰力。

隨著二軍主場遷移至桃園，樂天桃猿也將全面更新訓練設施與相關設備，以進一步強化選手培育體系。

球團表示，將在左外野看台下方規劃大型訓練空間與室內練習場，並依據最新的運動科學研究成果，打造完善的訓練環境，協助球員提升身體素質與競技能力。

此外，球場將會導入國際頂級職業聯盟廣泛採用的最新數據分析系統——TRACKMAN透過此系統，可更精準測量每位球員的投球與擊球數據，讓教練團能根據科學數據進行個別化指導與訓練調整，進一步提升球員整體實力與球隊競爭力。

樂天桃猿領隊牧野幸輝（左）與現任營業本部長礒江厚綺（右）合影。（資料照，記者黃政嘉攝）樂天桃猿領隊牧野幸輝（左）與現任營業本部長礒江厚綺（右）合影。（資料照，記者黃政嘉攝）

