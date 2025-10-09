中職》統一獅若打進台灣大賽 G4主場安排在新莊的原因曝光

統一獅若打進台灣大賽，G4主場安排在新莊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕4戰3勝制的中職季後挑戰賽明天開打，統一獅先手握1勝優勢，明天首戰獅隊將在澄清湖球場擔任主場球隊，後天第2戰再回到樂天桃猿的桃園主場進行，如果戰線拉長，12、13日第3、4戰獅隊都以澄清湖作為主場。

獅隊主場台南球場受丹娜絲颱風侵台影響，造成台南球場內野看台頂棚受損，目前正進行修繕工程，下半季台南主場賽事都移至新莊或澄清湖球場進行，由於台南球場還正整修，確定趕不上季後賽。

獅隊季後賽繼續全台流浪，除了季後挑戰賽最多3場主場賽事全安排在澄清湖，如果打進台灣大賽，獅隊第3、4場為主場球隊，其中第3戰安排在大巨蛋，第4戰則在新莊球場。

對於季後挑戰賽與可能打進台灣大賽的主場安排，獅隊領隊蘇泰安解釋，「本次季後挑戰賽已經安排在南部的澄清湖棒球場，台灣大賽安排在北部，可回饋北部球迷。」

蘇泰安進一步解釋，因為台灣大賽前兩場中信兄弟主場安排在大巨蛋，球團考量移動日讓球隊能完整休息，因此，後續兩場安排在北部地區，另外，10月22日（星期三）也就是預定的台灣大賽第4戰，已經有其他單位租用，所以商借新莊棒球場，避免長途移動。

