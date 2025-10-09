自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》再度對上「剋星」桑契斯 大谷翔平明將面臨嚴峻考驗

2025/10/09 20:16

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在國聯分區系列賽G3，以2：8不敵費城人，系列賽雖仍握有2勝1敗的優勢，但陣中日本二刀流巨星大谷翔平手感低迷，系列賽打擊率0.071，明天又將對上「翔平剋星」之一的費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez），情勢看來不容樂觀。

大谷翔平在國聯外卡賽對戰紅人，首場繳出單場雙響砲進帳3打點，第2戰則有4打數1安打，貢獻1分打點，但在國聯分區系列賽打擊手感低迷，近3場對戰費城人合計14打數僅敲出1支安打，另有1打點、狂吞7次三振，系列賽打擊率僅0.071。

大谷第4戰將對上曾單場賞了他3K的費城人王牌左投桑契斯，他曾在國聯分區系列賽G1繳出好投，前5局有效封鎖道奇打線，但6局上遭遇亂流，被E.赫南德茲（Enrique Hernández）敲出帶有2分打點的適時長打掉分。桑契斯投5.2局被敲4安失2分，飆出8次三振，送出2次保送，可惜球隊最終未能守成，以3：5輸球，桑契斯無緣勝投。

桑契斯生涯對戰大谷翔平，累積19打席只被敲出4支安打，投出9次三振，對戰打擊率只有0.211，大谷本季對上他，9打數僅1安，還吞了8次三振，可說是被徹底壓制。

談到自己成功壓制「打者翔平」，桑契斯受訪曾表示，對他而言，這只是一般的投打對決，自己只是一開始就積極進攻好球帶，努力執行自己的投球計畫，無論對手是誰，都會照自己的策略去投球，希望能有好的結果。

桑契斯。（資料照，法新社）桑契斯。（資料照，法新社）

