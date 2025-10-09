自由電子報
高球》俞俊安妹妹俞涵軒 科技希望巡迴賽第4站勇奪職業首冠

2025/10/09 20:00

中國信託女將俞涵軒台巡「科技希望巡迴賽」奪職業首冠。（中國信託銀行提供）中國信託女將俞涵軒台巡「科技希望巡迴賽」奪職業首冠。（中國信託銀行提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）俞涵軒，今在TLPGA「2025科技希望巡迴賽-第4站」最終回合繳出4博蒂、1柏忌，以3天低於標準桿7桿、總桿數209桿的成績封后，拿下職業生涯首座冠軍。

俞涵軒在本場賽事首輪進帳5博蒂、1柏忌，以低於標準桿4桿的成績暫並列第2名，以1桿之差緊追在後；第2回合，俞涵軒穩定發揮抓下2鳥，中段雖一度小遇亂流吞2柏忌，仍以低於標準桿4桿的成績取得領先；今日最後一輪，俞涵軒在前9洞即搶下4博蒂奠定勝基，最終以低於標準桿7桿、總桿數209桿的成績奪冠。

畢業於美國奧克拉荷馬州立大學的俞涵軒，2023年轉入職業，在2024年台巡賽資格賽並列第1名，當年即於「中國信託女子公開賽」拿下並列第3名、「聲寶女子公開賽暨秀菊盃長春邀請賽」獲並列第4名的亮眼成績。同樣由中國信託銀行贊助支持、俞涵軒的哥哥俞俊安，目前為台灣男子職業高爾夫世界排名最佳的PGA選手，兄妹倆從小由父親指導，一路栽培成為職業高爾夫選手，在各自的高球舞臺努力，為台灣爭光。

俞涵軒表示，這是職業生涯的第一座冠軍，意義相當重大，這次比賽在鐵桿和推桿都穩定發揮，也運用擊球策略化解多次危機，保持耐心把握住機會，對於這3天的表現感到滿意，感謝中國信託的支持，成為自己的最佳後盾，也謝謝家人朋友持續的鼓勵，讓自己有動力繼續往目標前進，期待接下來能取得更多好成績。

中國信託為台灣最早投入高爾夫運動的企業，除持續舉辦高爾夫賽事，亦贊助支持優秀且具潛力的高爾夫選手。今年中國信託銀行贊助支持的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）表現不俗，包含旅美好手王馨迎，LPGA新人年即於「FM錦標賽」奪得LPGA首冠；吳佳晏於JLPGA北海道明治盃獲並列第4名，同時寫下10度挺進前10名的亮眼紀錄；劉芃姍於台巡「法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽」獲職業生涯第3冠。

中國信託女將俞涵軒台巡「科技希望巡迴賽」奪職業首冠。（中國信託銀行提供）中國信託女將俞涵軒台巡「科技希望巡迴賽」奪職業首冠。（中國信託銀行提供）

