撞球》直落三打破加拿大不敗之身 吳坤霖/謝佳臻勇奪雙打世界冠軍

吳坤霖（左）和謝佳臻聯手擊敗加拿大，奪下男雙10號球是錦賽冠軍。（取自Predator Pro Billiard Series臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕「魔獸」吳坤霖和「黑暗騎士」謝佳臻，今天在2025年WPA男子雙打10號球世界錦標賽4強戰，先在決勝盤的「點球大戰」中，以8:7險勝波蘭隊完成甜蜜復仇，決賽再以直落三輕取加拿大組合帕古拉揚/莫拉，贏得7萬美元（約新台幣214萬元）冠軍獎金，也是繼2015年的柯秉逸/張玉龍之後，台灣再度奪下雙打世界冠軍。

吳坤霖/謝佳臻在勝部首輪就是以盤數1:2不敵波蘭隊落入敗部，今天在4強賽狹路相逢，雙方打完前4盤後以1:4、4:3、4:2、1:4不分軒輊。決勝盤，兩隊纏鬥至2:2時，謝佳臻衝球沒進，波蘭隊接手後順利清檯取得3:2聽牌，隨後波蘭隊衝球也沒球進，吳謝配也把握機會一桿吃完，追成3:3，比賽進入點球大戰。

雙方前6次點球都順利飆進，第7球波蘭隊先失手，但謝佳臻也沒把握住機會，隨後兩隊延長至第9球，波蘭隊再度打偏，這回吳坤霖穩穩地將球送進袋口，最終以8:7驚險過關。

決賽面對4強賽以3:2力退祕魯的加拿大隊，台灣隊首盤在2:1領先下，利用帕古拉揚9號球灌球失手連下2局，4:1先馳得點。次局，帕古拉揚在2:2平手時進攻7號球失誤，台灣隊3:2超前，隨後，莫拉6號球沒薄進卻幸運形成吊球，吳坤霖精彩的解進6號，台灣隊4:2再下一城。

兩盤在手在台灣隊，第3盤又有美技演出，吳坤霖短桿跳球灌進6號球，加上帕古拉揚吞下黃牌遭判罰1局，台灣隊一鼓作氣以4:0拿下。

吳坤霖（左）和謝佳臻力退加拿大組合，勇奪冠軍。（取自Predator Pro Billiard Series臉書）

