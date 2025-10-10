自由電子報
吳坤霖謝佳臻男雙10號球世錦賽登頂　興奮完成夢想

2025/10/10 01:06

〔中央社〕台灣撞球好手「魔獸」吳坤霖今天與「黑暗騎士」謝佳臻攜手在WPA男子雙打10號球世錦賽奪冠，吳坤霖賽後表示，很開心完成世界冠軍夢想，也始終相信兩人能做到。

在印尼舉行的世界撞球協會（WPA）世界男子雙打10號球錦標賽，代表台灣征戰成都世運會的謝佳臻、吳坤霖這次聯手出擊，沒想到在勝部首輪就以1比2不敵波蘭，陷入淘汰邊緣。

不過，「台灣組合」抱著不放棄的精神，從敗部一路拚到4強，尤其還挺過點球大戰的考驗，以3比2擊敗波蘭上演「甜蜜復仇」，最後更在決賽以3比0完封加拿大，拿到台灣暌違10年的男子雙打冠軍，謝佳臻、吳坤霖更進帳7萬美元（約新台幣214萬元）冠軍獎金。

謝佳臻賽後接受主辦單位採訪時難掩興奮神情表示，真的很開心，「這是我們兩人第1個世界冠軍頭銜，尤其決賽又是這三天打得最順利的1場，我覺得前面運氣蠻不錯的。」

吳坤霖則透露，內心始終懷抱「世界冠軍」夢想，也相信兩人一定能夠做到，「這幾天感覺時間過得很慢，打出很多驚險比賽，從落後到逆轉，包含4強戰也很刺激，接下來繼續為爭取個人世界冠軍努力。」

吳坤霖特別指出，這座冠軍背後意義，肯定少不了今年猝逝的台灣撞球名將「火雲邪神」張榮麟，「祂是我們一起出國征戰的隊友，所以我們三個關係很緊密，這座冠軍也有祂的幫忙。」（編輯：楊昭彥）1141010

