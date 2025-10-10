自由電子報
阿爾及利亞3比0勝索馬利亞　晉級2026世足會內賽

2025/10/10 04:30

〔中央社〕憑藉前鋒阿穆拉（Mohamed Amoura）進兩球建功，阿爾及利亞今天以3比0擊敗索馬利亞，取得2026年世界盃足球賽會內賽資格。

法新社報導，馬雷斯（Riyad Mahrez）兩次助攻阿穆拉，自己也有一球入帳，助阿爾及利亞贏得勝利，也讓阿爾及利亞成為繼摩洛哥、突尼西亞和埃及之後，第4個取得2026年世界盃會內賽資格的非洲國家。

阿爾及利亞在G組9戰拿下22分，在僅剩一場比賽的情況下，領先緊追在後的烏干達4分，提前晉級，這將是阿爾及利亞隊史第5次征戰世界盃。

2026年由美國、加拿大、墨西哥3國聯合主辦的世界盃足球賽，史上規模最大的48隊80場賽事將在北美洲16個城市舉行。

由馬雷斯擔任隊長和前瑞士教練佩特科維奇（Vladimir Petkovic）執教的阿爾及利亞，目前世界排名第38，他們首次征戰世界盃是在1982年的西班牙賽事，當時他們曾爆冷以2比1擊敗西德隊，但在小組賽階段因爭議判決遭淘汰。

阿爾及利亞上一次參賽是2014年巴西世界盃，當時他們隊史首度進入16強，但在延長賽以1比2不敵德國遭淘汰。（編譯：陳昱婷）1141010

