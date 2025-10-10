網球》大師賽史上最老晉級4強！喬科維奇上海再創紀錄

喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）再度克服腿傷和濕熱等隱憂，6：3、7：5力退比利時對手伯格斯（Zizou Bergs ），38歲的塞爾維亞第4種子鎖定2025年上海男網賽4強，也成為ATP千分等級大師賽史上年紀最老的準決賽球星。

「最近比賽條件對所有球員來說，都非常具有挑戰性，我只是想在場上保持活力，很高興克服困難。」喬科維奇與26歲後生晚輩伯格斯職業生涯首度交手，雖然身體狀況依舊欠佳，靠著深厚接發球功力與豐富經驗，不但一路壓制對手，更從5個被破發點中搶救回4個，又熱又累中直落2鎖定勝利，「他是個很棒的傢伙，天賦十足且擊球非常精彩，次盤我應該在5：4聽牌時結束比賽，但他打得出色，而我又有點太被動。」

坐擁大滿貫24冠的喬科維奇，正是「三巨頭」中奮戰沙場最後一人，如今他連闖4關，不但成為大師賽4強不老傳奇，總計多達80次準決賽也再創紀錄，對手則為從會外賽一路爆冷殺出的摩納哥黑馬瓦舍羅（Valentin Vacherot）， 曾4度上海稱王的喬科維奇被看好出線，續朝第41座大師賽金盃邁進。

