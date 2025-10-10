網球》謝淑薇無緣武漢女雙出擊 仍可望獲年終賽門票

謝淑薇（左）與奧絲塔朋科。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇雖然因為拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）身體不適，意外無緣武漢女網賽出擊，本季職業積分穩居前6的「台拉聯軍」，仍可望提前獲得11月利雅德年終總決賽雙打8強門票。

這項WTA千分等級職業大賽，正在湖北進行，今年已合力打下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽雙料大滿貫女雙亞軍的謝淑薇／奧絲塔朋科，先前北京的中國公開賽重新合拍躋身女雙4強，兩人轉戰武漢原本榮膺第3種子，首輪免戰直接晉級16強。只是奧絲塔朋科日前單打首輪因當地天氣炎熱中暑退賽，連帶決定放棄雙打，小薇因此無緣登場，空缺改由捷克諾絲可娃（Linda Noskova）／斯洛伐克絲蘭可娃（Rebecca Sramkova）遞補。

所幸「台拉聯軍」目前在年終賽雙打排行榜中，仍以4291分高居第6，如無意外應能躋身利雅德，就待WTA官方宣布。至於詹皓晴與地主蔣欣玗則在武漢女雙連闖兩關，今下午將與實力堅強的捷克辛妮亞可娃（Katerina Siniakova）／澳洲杭特（Storm Hunter）爭奪4強門票。

