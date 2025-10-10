自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》22億終結者史考特世界大賽才能回歸！道奇遞補人選出爐

2025/10/10 07:13

史考特。（資料照）史考特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天與費城人進行國聯分區賽G4，賽前也確定季後賽尚未亮相的明星終結者史考特（Tanner Scott），將因傷缺席分區賽剩餘賽事，以及整個國聯冠軍系列賽，直到世界大賽才有望回歸。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，史考特因下半身某處膿腫而進行手術，也退出分區賽名單，並由同樣是左投的羅布列斯基（Justin Wrobleski）遞補。如果道奇能順利挺進世界大賽，球團並未排除史考特回歸的可能性。

根據大聯盟官網報導，道奇在美國時間週二休兵日中，首度發覺史考特身體不適，當時總管高梅茲（Brandon Gomes）表示，由於尚無法確定傷勢嚴重性，加上當天能及時遞補的人選有限，因此未在G3前調整名單；然而隔天羅伯斯指出，史考特傷況加劇，必須立即進行手術治療，預計需要1至2週復原。

史考特本季以4年7200萬美元（約22億新台幣）合約加盟道奇，例行賽61場投51局，拿下1勝4敗、防禦率4.74，有23次救援成功、同時也砸鍋10次為全大聯盟之最；羅布列斯基本季出賽24場投66.2局，累積5勝5敗，防禦率4.32。

羅布列斯基。（資料照）羅布列斯基。（資料照）

