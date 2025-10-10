自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MLB》加盟就空降教士農場第15名新秀！U18國手蘇嵐鴻球探報告出爐

2025/10/10 07:43

蘇嵐鴻加盟教士。（取自97.3 The Fan X）蘇嵐鴻加盟教士。（取自97.3 The Fan X）

〔體育中心／綜合報導〕台灣U18世界盃國手蘇嵐鴻日前與教士達成簽約協議，根據《MLB Pipeline》報導，今天蘇嵐鴻以77.5萬美元（約2369萬新台幣）正式加盟教士，而他也空降教士農場第15名新秀。

18歲的蘇嵐鴻來自高雄市三民高中，在本屆U18世界盃中表現出色，投7.1局飆出14次三振，最快球速達94英哩（約151公里），防禦率1.91，被打擊率0.192。蘇嵐鴻也成為繼宋文華、郭泓志與胡智爲後，史上第4位加盟教士體系的台灣球員。

根據《97.3 The Fan》報導，蘇嵐鴻本週也受邀至教士主場沛可球場（Petco Park），除了參觀球隊設施以外，還與日本強投達比修有相見歡。蘇嵐鴻將穿上背號「11」號球衣，同時他也馬上進入教士農場前30名新秀，名列第15名，加入林昱珉、黃仲翔、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸、林盛恩、李灝宇、柯敬賢、潘文輝、沈家羲與林振瑋的行列，成為目前12位有在大聯盟農場前30名的台灣選手。

《MLB Pipeline》球探報告給予蘇嵐鴻直球50分、曲球55分、滑球55分、變速球45分、控球50分，以及整體40分的評價，並指出蘇嵐鴻被拿來與前國際大物新秀克魯茲（Humberto Cruz），185公分、68公斤的他是極具潛力的可塑之才，目前速球球速落在89至94英哩，但隨著身體素質強化，教士系統預期他的球速還有不少提升空間。

球探報告表示，蘇嵐鴻在U18世界盃展現出良好的變化球手感，他有著70英哩初頭的曲球以及79至83英哩的滑球，另外還有顆尚在磨練階段的變速球，使用比例較低，但出手時的隱蔽性不錯。由於蘇嵐鴻投球動作與發力很流暢、輕鬆，天生就具備好的控球手感，這對他以先發身份發展有著極大幫助，未來關鍵在於他在維持控球的同時，能否再將球速進一步提升。

蘇嵐鴻加盟教士，與達比修有合照。（取自97.3 The Fan X）蘇嵐鴻加盟教士，與達比修有合照。（取自97.3 The Fan X）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中