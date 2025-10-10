MLB》加盟就空降教士農場第15名新秀！U18國手蘇嵐鴻球探報告出爐

蘇嵐鴻加盟教士。（取自97.3 The Fan X）

〔體育中心／綜合報導〕台灣U18世界盃國手蘇嵐鴻日前與教士達成簽約協議，根據《MLB Pipeline》報導，今天蘇嵐鴻以77.5萬美元（約2369萬新台幣）正式加盟教士，而他也空降教士農場第15名新秀。

18歲的蘇嵐鴻來自高雄市三民高中，在本屆U18世界盃中表現出色，投7.1局飆出14次三振，最快球速達94英哩（約151公里），防禦率1.91，被打擊率0.192。蘇嵐鴻也成為繼宋文華、郭泓志與胡智爲後，史上第4位加盟教士體系的台灣球員。

根據《97.3 The Fan》報導，蘇嵐鴻本週也受邀至教士主場沛可球場（Petco Park），除了參觀球隊設施以外，還與日本強投達比修有相見歡。蘇嵐鴻將穿上背號「11」號球衣，同時他也馬上進入教士農場前30名新秀，名列第15名，加入林昱珉、黃仲翔、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸、林盛恩、李灝宇、柯敬賢、潘文輝、沈家羲與林振瑋的行列，成為目前12位有在大聯盟農場前30名的台灣選手。

《MLB Pipeline》球探報告給予蘇嵐鴻直球50分、曲球55分、滑球55分、變速球45分、控球50分，以及整體40分的評價，並指出蘇嵐鴻被拿來與前國際大物新秀克魯茲（Humberto Cruz），185公分、68公斤的他是極具潛力的可塑之才，目前速球球速落在89至94英哩，但隨著身體素質強化，教士系統預期他的球速還有不少提升空間。

球探報告表示，蘇嵐鴻在U18世界盃展現出良好的變化球手感，他有著70英哩初頭的曲球以及79至83英哩的滑球，另外還有顆尚在磨練階段的變速球，使用比例較低，但出手時的隱蔽性不錯。由於蘇嵐鴻投球動作與發力很流暢、輕鬆，天生就具備好的控球手感，這對他以先發身份發展有著極大幫助，未來關鍵在於他在維持控球的同時，能否再將球速進一步提升。

蘇嵐鴻加盟教士，與達比修有合照。（取自97.3 The Fan X）

