美聯冠軍賽》藍鳥淘汰洋基後再注強心針？41歲塞揚強投薛哲有望回歸

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥昨天在美聯分區系列賽3勝1敗淘汰洋基，相隔9年再度闖進美聯冠軍戰。昨天傳出明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）有望回歸以外，41歲塞揚強投薛哲（Max Scherzer）也傳出好消息。

薛哲本季以1年1500萬美元（約新台幣4.5億）加盟藍鳥，進入第18年大聯盟生涯的他出賽17場拿下5勝5敗，85局被敲87安、49責失分，送出82次三振，防禦率5.19，每局被上壘率1.29。薛哲和小畢歇特，以及下背部發炎進傷兵的巴西特（Chris Bassitt），都沒能進入美聯分區賽名單。

根據加拿大媒體《Sportsnet》報導，薛哲在前天的模擬比賽中投了5局，用球數也超過90球，目前的身體狀況足以回到先發輪值；而巴西特也在模擬比賽用45球投了3局，續航力尚未復原，但已具備足夠的調度彈性。

藍鳥投手教練沃克（Pete Walker）表示，5戰3勝制的分區賽在先發投手安排比較靈活，但7戰4勝制的美聯冠軍賽較為傳統，球隊也會仔細思考，排出最能贏球的組合，「Chris的身體狀態明顯好轉，Max也隨時準備好為球隊賣命。我們會再評估投手調度，如果有需要，他們兩人都已經蓄勢待發。」

