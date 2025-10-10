自由電子報
MLB季後賽》佐佐木朗希3局完美救援！道奇靠再見失誤闖進國聯冠軍賽

2025/10/10 09:44

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽G4，道奇與費城人鏖戰到延長賽11局，費城人眼看要將戰線搬進第12局，沒想到卻發生再見失誤，最終讓道奇2：1贏球，3勝1敗闖進國聯冠軍賽。

道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天上演超優質先發，主投6局用83球有55顆好球，只被敲出2支安打，狂飆8次三振，另有3次保送，沒有失分。

道奇6局下一度有機會打破0：0僵局，然而1出局一二壘有人之下，佛里曼（Freddie Freeman）與艾德曼（Tommy Edman）皆無法建功。7局上道奇換投，由斯漢（Emmet Sheehan）接替葛拉斯諾登板，結果他單局被敲2安加上自己守備失誤，被費城人1：0先馳得點。

7局下道奇攻勢再起，1出局後保送加安打再度攻佔一二壘，把費城人明星左投桑契斯（Cristopher Sánchez）打退場，讓火球終結者杜蘭（Jhoan Duran）提前打卡上班。杜蘭抓下第2個出局數後敬遠大谷翔平形成滿壘，接著對貝茲（Mookie Betts）投出保送，道奇1：1追平，然而赫南德茲（Teoscar Hernández）滿壘遭到三振，雙方回到平手局面。

8局上道奇也讓佐佐木朗希提早登板，8、9兩局上演6上6下，然而道奇打線沒有建樹，雙方進入延長賽。最終朗希後援3局用36球，四縫線均速99.3英哩、最快100.7英哩（約162公里），沒被敲安無失分，飆出2K，季後賽防禦率還是0。10局下道奇依舊沒能突破，雙方10局打完還是1：1平手。

11局上費城人得點圈有人機會，不過費西亞（Alex Vesia）力保不失。11局下道奇靠著2支安打與保送，2出局攻佔滿壘，輪到第9棒的帕赫斯（Andy Pages），他打出投手前滾地球，結果費城人投手柯克林（Orion Kerkering）第一時間球沒接好，選擇不傳一壘改傳本壘，卻發生超級大暴傳，讓道奇跑回再見分，送衛冕軍闖進國聯冠軍賽。

日本巨星大谷翔平今天4打數0安打，獲得1次敬遠，吞下2次三振。目前大谷在季後賽陷入低潮，27打數僅敲4安，吞下12K，打擊率0.148，攻擊指數0.603；大谷在國聯分區賽18打數僅1安打。

葛拉斯諾。（法新社）

佐佐木朗希。（法新社）

道奇闖進國聯冠軍賽。（歐新社）

