亞洲風翼錦標賽在澎湖舉行 展開為期4天競賽

馬公觀音亭海域，出現點點風翼帆船美景。（澎湖帆船協會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年亞洲風翼錦標賽，昨（9）日在澎湖盛大開幕，來自12個國家的70名頂尖翼帆選手齊聚一堂，在台灣最具代表性的海上運動勝地澎湖，展開為期4天的高強度競賽。這項賽事由中華台北帆船協會主辦、澎湖縣帆船協會承辦，並獲運動部及澎湖縣政府大力支持。

昨日開幕東北季風起，風速達 18至20節，為選手們提供絕佳的滑行條件。選手們完成3場長距離賽事，展現高超的控板技術與戰術判斷。首日賽事後，男子組與女子組排名仍在激烈競爭中，其中來自香港與台灣的選手表現突出，暫居領先位置。

澎湖擁有穩定的風力與優異的海域條件，近年來已成為亞洲新興的風帆運動中心。中華台北帆船協會理事長陳雙全表示：「澎湖長期是風帆運動的搖籃，能在此舉辦亞洲風翼帆船錦標賽，是我們的榮耀與驕傲。」

澎湖縣議長暨澎湖縣帆船協會理事長陳毓仁也指出：「風翼帆船運動完美展現了澎湖這座海島的精神-充滿活力、堅韌且與大海緊密相連。我們希望透過這項賽事，讓更多人看見澎湖的海洋魅力，也讓在地年輕選手有更多與國際接軌的機會。」

比賽將持續至10月12日，未來賽事選手們將進行更多速度與戰術並重的比拼。主辦單位也邀請民眾前往觀音亭海域觀賽，一同感受翼帆競速的速度與激情。更多賽事資訊與即時成績，請關注官方網站與 Sail-World 的即時報導。

馬公觀音亭參賽國旗幟飛揚，成為國際比賽重要場地。（澎湖帆船協會提供）

今年亞洲風翼錦標賽在澎湖舉行，來自12國70名選手同場競技。（澎湖帆船協會提供）

