MLB季後賽》大魔神！佐佐木朗希霸氣飆162公里 3局完美9上9下無失分

〔體育中心／綜合報導〕今天國聯分區賽G4，道奇「令和怪物」佐佐木朗希中繼登板，後援3局無失分，完全宰制費城人打線。

成為道奇牛棚救世主的佐佐木朗希，先前被總教練羅伯斯（Dave Roberts）欽點是終結者首選，不過今天在8上平手局面提前登板，先讓昨天敲出雙響砲的史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出外野飛球出局，接著依序解決哈波（Bryce Harper）、波姆（Alec Bohm），投出3上3下。

佐佐木朗希9上續投，只用1球讓馬許（Brandon Marsh）打出二壘滾地出局，隨後用100.2英哩火球三振瑞爾穆托（J.T. Realmuto），再讓凱普勒（Max Kepler）打出內野飛球出局，霸氣6上6下。

道奇讓先發底的朗希10上延長賽續投，他也持續展現宰制力，連續收拾卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）、史多特（Bryson Stott）、透納（Trea Turner），完美9上9下。

佐佐木朗希後援3局退場，用球數36球，四縫線均速99.3英哩、最快100.7英哩（約162公里），沒被敲安無失分，有2次三振，在季後賽防禦率還是0。

