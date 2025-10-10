MiLB》經典賽矚目戰力！台灣火球男林振瑋飆158KM 秋盟首秀4K奪勝

林振瑋。（取自MLB\'s Arizona Fall League X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟亞利桑那秋季聯盟日前正式開打，效力紅雀體系的台灣最速火球男林振瑋今天迎來秋盟初登板，先發2局飆4K無失分，收下勝投。

現年23歲的林振瑋，本季在小聯盟1A、高階1A、2A都有出賽紀錄，整季17場出賽都是先發，拿下0勝2敗，防禦率5.54，50.1局投球送出70K、39BB，被打擊率0.199；林振瑋本季在2A投4場，9.2局被敲9安失10分，送出20次三振與9次保送，防禦率9.31，每局被上壘率1.86，被打擊率0.237。

今天林振瑋在亞利桑那秋盟代表格蘭岱爾荒漠犬（Glendale Desert Dog）先發對決斯科茨代爾蠍子（Scottsdale Scorpions），雖然控球不佳導致他2局用57球只有29顆好球，包含4次四壞保送，但只被敲出1支安打，還飆出4次三振力保不失，最快球速98.4英哩（約158.3公里），最終球隊13：7獲勝，林振瑋紀錄上也拿下勝投。

儘管目前還不確定林振瑋是否能夠入選經典賽台灣大名單中，但先前總教練曾豪駒曾在受訪時表示，很欣賞林振緯，期待看到他在一級國際賽的表現。

Chen-Wei Lin’s slider averaged 2.8" of arm-side run in 2024. In his first inning today, he threw 8 sliders — all broke glove-side （-3.1" HB）. pic.twitter.com/CFXskD5MeH — Kareem Haq （@KareemSSN） October 9, 2025

