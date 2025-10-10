自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》官網季前預測出爐！雷霆被看好連霸、約基奇奪第4座MVP

2025/10/10 10:07

約基奇。（資料照）約基奇。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA新賽季將在台灣時間本月22日點燃戰火，衛冕軍雷霆隊在NBA官網預測中被30隊多數高層看好能夠完成2連霸，金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）則是年度最有價值球員呼聲最高的人選。

NBA官網依照慣例在開季前邀請各隊總管針對新賽季進行預測，雷霆隊以80%的票數被看好能繼2018年勇士隊後完成衛冕的球隊，騎士和金塊並列第2，但得票率只有7%。

曾在4年內3度拿下年度MVP的約基奇以67%的得票率被多數總管預測能搶下個人生涯第4座MVP，湖人東契奇（Luka Dončić）獲得10%，上季的MVP得主雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）只獲得7%。

另外，如果今天要組建一支新球隊，會最想簽下哪位球員這一題，馬刺中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以83%的票數連兩年獲得最多球隊總管肯定；在本季有望迎來爆發的球員中，火箭22歲小將湯普森（Amen Thompson）以30%的得票率拔得頭籌。

官網也邀請每位總管選出每個位置最佳人選，最終的「最佳五人」分別是吉爾吉斯亞歷山大、愛德華茲（Anthony Edwards）、東契奇、亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）以及約基奇。

