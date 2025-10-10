自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》道奇創史上首見壯舉！大谷躺平狂噴香檳大讚佐佐木朗希

2025/10/10 10:46

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在國聯冠軍賽G4，靠著費城人延長賽11局下再見失誤，以2：1贏球，系列賽3勝1敗挺進國聯冠軍賽。日本巨星大谷翔平雖然完全熄火，但賽後仍和隊友大噴香檳浴慶祝，同時不忘盛讚今天3局完美救援的佐佐木朗希。

道奇11局下靠著2支安打與保送，2出局攻佔滿壘，輪到第9棒的帕赫斯（Andy Pages），他打出投手前滾地球，結果費城人投手柯克林（Orion Kerkering）第一時間球沒接好，選擇不傳一壘改傳本壘，卻發生超級大暴傳，讓道奇跑回再見分，這也是大聯盟史上第1次，以再見失誤結束季後系列戰。

道奇連續2年晉級國聯冠軍賽，不過日本巨星大谷翔平打擊表現不佳，目前季後賽27打數僅敲4安包含2轟，打擊率0.148，攻擊指數0.603；他在分區賽更陷入大低潮，18打數只敲1安，沒有長打，苦吞9次三振，打擊率0.056，攻擊指數0.206。

道奇在賽後舉行慶祝派對，大谷全程戴著護目鏡，與塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）互噴香檳浴，甚至還把啤酒灌進山本由伸嘴裡，玩得不亦樂乎。大谷噴香檳噴到一半受訪笑著說：「這是場直到最後一刻都無法預測的比賽，能晉級真的很開心，希望下一輪繼續努力。」

大谷也稱讚兩隊的投手群，並表示大家都展現十足韌性，直到最後都沒讓對手輕易得分，投球內容相當精采。此外，大谷也沒忘記稱讚今天後援3局上演9上9下的佐佐木朗希，他大讚小老弟：「實在太棒了，看他投球令人感到非常安心又可靠！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中