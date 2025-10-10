MLB季後賽》道奇創史上首見壯舉！大谷躺平狂噴香檳大讚佐佐木朗希

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在國聯冠軍賽G4，靠著費城人延長賽11局下再見失誤，以2：1贏球，系列賽3勝1敗挺進國聯冠軍賽。日本巨星大谷翔平雖然完全熄火，但賽後仍和隊友大噴香檳浴慶祝，同時不忘盛讚今天3局完美救援的佐佐木朗希。

道奇11局下靠著2支安打與保送，2出局攻佔滿壘，輪到第9棒的帕赫斯（Andy Pages），他打出投手前滾地球，結果費城人投手柯克林（Orion Kerkering）第一時間球沒接好，選擇不傳一壘改傳本壘，卻發生超級大暴傳，讓道奇跑回再見分，這也是大聯盟史上第1次，以再見失誤結束季後系列戰。

道奇連續2年晉級國聯冠軍賽，不過日本巨星大谷翔平打擊表現不佳，目前季後賽27打數僅敲4安包含2轟，打擊率0.148，攻擊指數0.603；他在分區賽更陷入大低潮，18打數只敲1安，沒有長打，苦吞9次三振，打擊率0.056，攻擊指數0.206。

道奇在賽後舉行慶祝派對，大谷全程戴著護目鏡，與塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）互噴香檳浴，甚至還把啤酒灌進山本由伸嘴裡，玩得不亦樂乎。大谷噴香檳噴到一半受訪笑著說：「這是場直到最後一刻都無法預測的比賽，能晉級真的很開心，希望下一輪繼續努力。」

大谷也稱讚兩隊的投手群，並表示大家都展現十足韌性，直到最後都沒讓對手輕易得分，投球內容相當精采。此外，大谷也沒忘記稱讚今天後援3局上演9上9下的佐佐木朗希，他大讚小老弟：「實在太棒了，看他投球令人感到非常安心又可靠！」

