MLB》蘇嵐鴻正式加盟教士和達比修相見歡 高層相信高雄囡仔的天賦

2025/10/10 10:31

蘇嵐鴻。（展逸國際企業提供）蘇嵐鴻。（展逸國際企業提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕18歲的台灣右投蘇嵐鴻今天在美國聖地牙哥完成合約並通過球隊體檢，正式加入美職聖地牙哥教士隊，他除了在教士隊主場留下紀念照，也和偶像達比修有相見歡。蘇嵐鴻表示，能挑戰美國職棒一直是自己的夢想，這次赴美有明顯感覺到教士球團的重視，也非常喜歡這裡的訓練環境，「接下來的目標就是保持健康，努力學習，逐步證明自己的實力。」

蘇嵐鴻今年6月畢業於高雄市三民高中、目前就讀於國立台灣體育運動大學，以77.5萬美元（約台幣2369萬）簽約金加盟教士，此行除了會見球團CEO魯普納（Erik Greupner）、總經理裴勒（AJ Preller）、副總經理史騰（Josh Stein外），球團更安排達比修有與蘇嵐鴻碰面。達比修給了蘇嵐鴻許多飲食及訓練上的建議，也期待他盡快成為球隊重要戰力。

教士球探部副總裁坎普（Chris Kemp）則指出，之前大都是透過影片觀察，直到在沖繩舉行的 U18 世界盃第一次親眼看到蘇嵐鴻的投球，「他的揮臂速度以及在任何球數的情況下都能精準掌控各種球種的能力，讓我留下非常深刻的印象。」坎普也強調，蘇嵐鴻還展現出超齡的沉著與穩定表現，即使在高壓的比賽仍能有出色的發揮，「我相信他具備成長為一名成功大聯盟投手的天賦，對他的發展潛力感到非常期待。」

蘇嵐鴻。（展逸國際企業提供）蘇嵐鴻。（展逸國際企業提供）

蘇嵐鴻和教士CEO魯普納合影。（展逸國際企業提供）蘇嵐鴻和教士CEO魯普納合影。（展逸國際企業提供）

蘇嵐鴻和達比修相見歡。（展逸國際企業提供）蘇嵐鴻和達比修相見歡。（展逸國際企業提供）

