自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》離譜暴傳送道奇晉級！費城人低級失誤結束賽季 美媒：令人難受

2025/10/10 11:04

柯克林。（路透）柯克林。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕背水一戰的費城人，今在國聯分區賽G4與道奇鏖戰到延長賽，11局下半費城人24歲右投柯克林（Orion Kerkering）發生離譜暴傳，讓道奇跑回再見分，低級失誤讓外界看傻眼。

費城人11局下半面臨2出局一三壘有人危機，這時派出柯克林登板，他先保送E.赫南德茲（Enrique Hernández）搞成滿壘，接著讓帕赫斯（Andy Pages）打出投手前滾地球，柯克林自行處裡，結果他沒有傳一壘，選擇傳本壘發生大暴傳，奉送道奇再見分。

費城人在柯克林的低級失誤下，戲劇性結束賽季，無緣逼出G5生死戰，賽後許多球迷罵聲一片，費城人轉播單位《TBS》也談到柯克林的離譜暴傳，「以這樣的方式結束比賽實在令人難受，他其實有充裕的時間把球傳向一壘，雖然處理球時漏了一下，但仍然有足夠的時間，大概是慌了手腳吧。」

柯克林在系列賽登板4場，合計2.2局投球失2分，防禦率6.75，每局被上壘率1.13。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中