MLB季後賽》離譜暴傳送道奇晉級！費城人低級失誤結束賽季 美媒：令人難受

〔體育中心／綜合報導〕背水一戰的費城人，今在國聯分區賽G4與道奇鏖戰到延長賽，11局下半費城人24歲右投柯克林（Orion Kerkering）發生離譜暴傳，讓道奇跑回再見分，低級失誤讓外界看傻眼。

費城人11局下半面臨2出局一三壘有人危機，這時派出柯克林登板，他先保送E.赫南德茲（Enrique Hernández）搞成滿壘，接著讓帕赫斯（Andy Pages）打出投手前滾地球，柯克林自行處裡，結果他沒有傳一壘，選擇傳本壘發生大暴傳，奉送道奇再見分。

費城人在柯克林的低級失誤下，戲劇性結束賽季，無緣逼出G5生死戰，賽後許多球迷罵聲一片，費城人轉播單位《TBS》也談到柯克林的離譜暴傳，「以這樣的方式結束比賽實在令人難受，他其實有充裕的時間把球傳向一壘，雖然處理球時漏了一下，但仍然有足夠的時間，大概是慌了手腳吧。」

柯克林在系列賽登板4場，合計2.2局投球失2分，防禦率6.75，每局被上壘率1.13。

