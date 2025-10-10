自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》大谷翔平談分區賽大低潮吐心聲 有望扛國聯冠軍賽G1先發

2025/10/10 11:07

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在國聯分區系列賽，打擊陷入大低潮，賽後他也吐露心聲；同時道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，大谷有望擔任國聯冠軍賽G1先發投手。

大谷翔平打目前季後賽27打數僅敲4安包含2轟，打擊率0.148，攻擊指數0.603；他在分區賽更陷入大低潮，18打數只敲1安，沒有長打，苦吞9次三振，打擊率0.056，攻擊指數0.206。

道奇今天靠著費城人再見失誤，連續兩年晉級國聯冠軍賽。賽後被問及自己在此系列賽只敲出1支安打是否會感到沮喪，大谷回應：「是啊，對左打者來說確實是很難應付的系列賽，像佛里曼（Freddie Freeman）也是，打席中有很多不如預期的地方，對手幾乎沒有失投，整個系列賽雙方投手群也都很出色。」

道奇晉級國聯冠軍賽後，將要在台灣時間10月14日對上釀酒人或小熊的勝方，展開G1對決。道奇總教練羅伯斯賽後也被問及，是否會讓大谷扛G1先發，他表示：「我們還會再討論，但我想應該會是他。不過G2之後也還有休兵日，所以還不確定。」

「投手大谷」曾在國聯分區系列賽G1先發，交出6局失3分的優質先發，賞9次三振。道奇首戰最後以5：3贏球。這也是大谷翔平生涯首度收下季後賽首勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中