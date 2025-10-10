MLB季後賽》大谷翔平談分區賽大低潮吐心聲 有望扛國聯冠軍賽G1先發

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在國聯分區系列賽，打擊陷入大低潮，賽後他也吐露心聲；同時道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，大谷有望擔任國聯冠軍賽G1先發投手。

大谷翔平打目前季後賽27打數僅敲4安包含2轟，打擊率0.148，攻擊指數0.603；他在分區賽更陷入大低潮，18打數只敲1安，沒有長打，苦吞9次三振，打擊率0.056，攻擊指數0.206。

道奇今天靠著費城人再見失誤，連續兩年晉級國聯冠軍賽。賽後被問及自己在此系列賽只敲出1支安打是否會感到沮喪，大谷回應：「是啊，對左打者來說確實是很難應付的系列賽，像佛里曼（Freddie Freeman）也是，打席中有很多不如預期的地方，對手幾乎沒有失投，整個系列賽雙方投手群也都很出色。」

道奇晉級國聯冠軍賽後，將要在台灣時間10月14日對上釀酒人或小熊的勝方，展開G1對決。道奇總教練羅伯斯賽後也被問及，是否會讓大谷扛G1先發，他表示：「我們還會再討論，但我想應該會是他。不過G2之後也還有休兵日，所以還不確定。」

「投手大谷」曾在國聯分區系列賽G1先發，交出6局失3分的優質先發，賞9次三振。道奇首戰最後以5：3贏球。這也是大谷翔平生涯首度收下季後賽首勝。

