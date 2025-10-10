自由電子報
MLB季後賽》柯克林再見暴傳葬送費城人 主帥喊話：輸贏一起扛

2025/10/10 11:25

柯克林賽後失神坐在休息室。（路透）柯克林賽後失神坐在休息室。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽G4，費城人與道奇鏖戰到延長11局，最終費城人後援柯克林（Orion Kerkering）再見暴傳，讓道奇晉級國聯冠軍賽，賽後費城人總教練替子弟兵喊話，說輸贏大家一起扛。

柯克林11局下在2出局一三壘有人時上場，面對首位打者E.赫南德茲（Enrique Hernández）投出保送，面對下一棒帕赫斯（Andy Pages）讓他擊出投手前滾地球，柯克林第一時間沒能確實接到球後選擇傳本壘發生暴傳，讓道奇跑回再見分，賽後柯克林也被拍到無神的坐在休息室。

總教練湯姆森（Rob Thomson）賽後受訪表示，他很替柯克林感到難過，因為他把責任都扛在肩上，但輸贏都是團隊要一起承擔的結果。

對於11局下換投，湯姆森表示盧薩多（Jesús Luzardo）只休息3天且已經投了30球，加上道奇接下來都是右打者，不想太操盧薩多因此決定換上柯克林，湯姆森坦言原本只想讓盧薩多投一局，但因為表現太好所以讓他11局下續投，最終雖然抓下2出局，但也留下了得點圈危機導致輸球。

