NFL》噩夢之夜！費城人淘汰、衛冕軍老鷹遭血洗 費城3大球隊同日吞敗

老鷹明星四分衛赫茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕MLB費城人剛在國聯分區賽發生再見失誤被道奇淘汰，而來到美式足球場上，衛冕軍費城老鷹在客場遭到國聯南區勁敵紐約巨人血洗，以17：38落敗，吞下自2023年後首度2連敗。

老鷹開季勇奪4連勝，在例行賽第5週開打前與水牛城比爾為全聯盟唯二未嘗敗績的球隊；然而上週老鷹以20：17遭到丹佛野馬逆轉，比爾也敗給同區的愛國者，兩隊不敗金身都被攻破。

今天老鷹第6週在客場對決巨人，賽前就傳出明星防守截鋒卡特（Jalen Carter）因傷作壁上觀，少了一名防跑大將的老鷹，此役完全抵擋不住新秀「人肉小鋼砲」史卡特伯（Cam Skattebo），被他跑出98碼與3次達陣上演「帽子戲法」，加上菜鳥四分衛達特（Jaxson Dart）穩扎穩打，傳球與跑陣各貢獻1次達陣，老鷹慘遭巨人雙新星完虐，自2023年12月11日後再度吞下2連敗。

近期老鷹不斷傳出陣中明星外接手布朗（AJ Brown）與史密斯（DeVonta Smith）不滿Targets太少的風聲，老鷹團隊也在上週對野馬開始執行更多傳球戰術。四分衛赫茲（Jalen Hurts）今天33傳24中繳出283碼，卻只傳出1次達陣，還遭抄截1次；去年跑出2000碼史詩賽季的巴克利（Saquon Barkley）先盛後衰，首節跑出38碼後便神隱，最終只跑出58碼沒有達陣，無緣再度擊敗老東家，本季至今6場比賽僅推進325碼，表現不如預期。

今天對於費城球迷來說絕對是有如噩夢般的一晚，除了費城人無緣國聯冠軍賽，以及老鷹遭到同區勁敵巨人狠狠教訓，NHL費城飛人也以1：2不敵衛冕軍佛羅里達美洲豹，費城3大職業球隊同日都吞敗。

巨人四分衛達特與跑衛史卡特伯。（法新社）

