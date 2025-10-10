MLB季後賽》費城人右投再見暴傳低頭懊悔！道奇主帥同情：太殘酷了

柯克林。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在分區賽靠著費城人後援右投柯克林（Orion Kerkering）11局下再見暴傳，以2：1、系列賽3勝1敗晉級國聯冠軍賽。柯克林發生失誤後露出懊悔神情，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也替他感到難過。

11局下道奇靠著2支安打與保送，2出局攻佔滿壘，輪到第9棒的帕赫斯（Andy Pages），他打出投手前滾地球，結果費城人投手柯克林（Orion Kerkering）第一時間球沒接好，選擇不傳一壘改傳本壘，卻發生超級大暴傳，讓道奇跑回再見分。柯克林當下用手撐膝低著頭懊悔，儘管隊友在休息室紛紛拍他肩膀給予安慰，但失落神情仍全寫臉上。

請繼續往下閱讀...

道奇總教練羅伯斯賽後展現風度，「首先要恭喜費城人度過了相當精彩的賽季，唐布洛斯基（Dave Dombrowski，棒球事務總裁）、湯姆森（Rob Thomson，總教練），整個費城人球團與球員都非常優秀，讓戰況非常激烈，真的是名副其實的生死戰。」

談到柯克林再見失誤，羅伯斯坦言：「那真的太殘酷了，他們整晚的守備其實都非常出色。對投手來說，那是練習中做過無數次的動作，那個當下他可能太專注解決打者，結果忘了出局數和狀況。」

「柯克林是一位非常有天賦的投手，我真心替他感到難過，當然我們能贏球很開心，但沒有人希望以那樣的方式來結束比賽和球季，他整個賽季都表現很棒，他是一個好投手。」羅伯斯說道。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法