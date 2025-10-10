MLB季後賽》離譜失誤害費城人淘汰！ 24歲右投解釋為何不傳一壘

柯克林。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕背水一戰的費城人，今在國聯分區賽G4與道奇鏖戰到延長賽，11局下半費城人24歲右投柯克林（Orion Kerkering）發生離譜暴傳，讓道奇跑回再見分，賽後柯克林受訪表示：「我只能繼續向前看。」

費城人11局下半面臨2出局一三壘有人危機，這時派出柯克林登板，他先保送E.赫南德茲（Enrique Hernández）搞成滿壘，接著讓帕赫斯（Andy Pages）打出投手前滾地球，柯克林自行處裡，結果他沒有傳一壘，選擇傳本壘發生大暴傳，奉送道奇再見分。費城人在柯克林的低級失誤下，戲劇性結束賽季，無緣逼出G5生死戰。

接受媒體採訪時，柯克林也解釋為何沒有傳一壘，「我以為把球傳給瑞爾穆托（J.T. Realmuto）會比較快，但那真是一個糟糕透頂的傳球。」

柯克林表示當時專注在處理球，沒有看清楚瑞爾穆托「傳一壘」的指示，「我只能繼續向前看，現在的確感覺很糟，但我會努力克服這一切，繼續奮戰下去。」

輸球之後，柯克林在休息室低頭掩面不發一語，許多隊友都上前擁抱並安慰他，他也透露隊友們暖心的鼓勵，「他們說『棒球就是會發生這樣的事，雖然很難受，但沒關係，因為我的職業生涯還很長』、『這不是你的錯，抬起頭來』，我真的很感謝大家的鼓勵。」

柯克林希望將這次低級失誤的苦澀經歷，化為日後棒球生涯的養分，「休賽季我會對著牆壁傳接球，繼續努力訓練。」

ORION KERKERING THROWS IT AWAY



THE DODGERS ARE GOING TO THE NLCS

pic.twitter.com/hkSKTZ8Wqi — Barstool Sports （@barstoolsports） October 10, 2025

